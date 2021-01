Læge Helge Madsen er her fotograferet, da han var med til at vaccinere beboere lige efter jul mod Covid-19 på plejecenteret på Quistgårdsvej. Privatfoto

Utålmodige patienter ønsker vaccine-besked

Massivt pres på praktiserende læger fra patienter, der ønsker vaccine mod Covid-19. De mange opringninger risikerer at blokere for henvendelser fra syge. Lægehus i Korsør udsender nødråb.

- Du skal IKKE ringe til din læge for at blive vaccineret, du blokerer telefonen for de syge, som har brug for lægehjælp. Alle skal vente på at få besked i e-Boks, lyder det i den udsendte besked. Læge Helge Madsen uddyber.

Det har fået Lægecenter Korsør til at udsende en besked under overskriften HJÆLP!

