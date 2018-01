Politiet har endnu ikke gennemset overvågningsbilleder fra kameraer på boligblokken, der måske i bedste fald har optaget stenkastet mod den kommunale hjemmeplejerbil, hvor stenen ramte den 69-årige hjemmehjælper på næsen, så den begyndte at bløde. Foto: Helge Wedel

Uskarpt politi i sag om stenkast mod hjemmehjælper

Slagelse - 20. januar 2018 kl. 07:53 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stenen ramte hende på næsen, men den er smidt væk. Politiet taler nu om vold mod tjenestemand i stedet for hærværk. Videoovervågning endnu ikke set igennem.

Politiets håndtering og efterforskning af stenkastet mandag aften på Motalavej mod en punkteret kommmunal hjemmeplejerbil med en 69-årig hjemmehjælper i hører ikke til de mest skarpe.

- Vi kunne godt have været lidt mere skarpe i denne sag, hvor vi ikke blot burde have noteret den som hærværk men også som vold mod tjenestemand, siger politikommissær Jens Jedig Christiansen fra lokalpolitiet i Slagelse til Sjællandske i går fredag - fire dage efter stenkastet.

I første omgang kan han dog slet ikke finde nogen sag i politiets systemer om stenkast på Motalavej, men vender dog tilbage.

Den 69-årige hjemmehjælper har til politiet forklaret, at hun sidder i den punkterede bil og venter på assistance fra Falck, da hun hører larm angiveligt fra kanonslag. Da hun drejer hovedet, hører hun et bump og bliver ramt på næsen af en mindre sten, der har smadret bilens bagrude. Hendes næse begynder at bløde.

- Har politiet sikret sig stenen?

- Nej det har vi ikke. Kvinden har forklaret, at hun har smidt den væk, siger Jens Jedig Chistiansen.

- Har politiet indhentet overvågningsbilleder fra de kameraer, der sidder på den boligblok, hvor bilen holdt?

- Det fremgår ikke af politirapporten, at der er fremskaffet overvågningsbilleder, men det er da klart, at det hører med til efterforskningen, selv om det jo var mørkt, da stenen blev kastet, siger Jens Jedig Christiansen. Han tilføjer, at hjemmehjælperen ikke har set nogen personer i forbindelse med stenkastet.

Politiet hører gerne fra vidner i sagen, der kan kontakte politiet på 114.

På grund af stenkastet har kommunen besluttet, at hjemmehjælperne nu kun må køre ind på Motalavej, hvis de er to sammen.

Men det er måske ikke nok.

- Der kan være en vis sikkerhed for den enkelte, når der er to på arbejde, men vi kan ikke udelukke, at der bør være vagter med, sagde FOA-formand Dennis Kristensen i går til Sjællandske. Han mindede også om, at kommunen har en pligt til at sikre, at deres medarbejdere kan gå trygt, når de udfører deres arbejde.

To store butiksruder hos Lidl på Motalavej er for nylig smadret igen med stenkast, ligesom de var i februar 2017, hvor utilpassede unge stjal i og skabte utryghed i butikken.