Usikkerhed om åbning af svømmehaller

- Vi har ikke fået anden besked, men jeg medgiver, at den udsendte formulering om den fremrykkede genåbning godt kan tolkes til også at omfatte svømmehallerne, forklarede Puk Kirkeskov Hvistendal, da Sjællandske efterlyste argumenter for, hvorfor fitness-centre kunne åbne, hvis ikke svømmehaller kunne.

Formuleringen lød:

»Indendørs idræt for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud. Dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.«