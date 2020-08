Uroligheder og overfald: Mere politi skal skabe ro på Motalavej

- Hvis man skal mægle i en konflikt, så kræver det først og fremmest, at begge parter har tillid til, at mægleren er neutral. Jeg er ikke sikker på, at parterne i konflikten her ser politiet som værende neutral, siger hun.

Visitationszonen betyder, at politiet inden for zonen har lov til at visitere folk efter våben uden på forhånd at have foretaget en sigtelse og uden at have en egentlig begrundet mistanke om, at den pågældende er i besiddelse af våben.