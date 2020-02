Ikke alle er lige tilfredse med den måde tingene kører i Slagelse Multikulturel Forening på Landsgravvej. Ifølge manden der har lagt navn til underskriftsindsamling, skulle folk dog have talt sig til rette. Foto: Carsten Lysdal

Uro omkring multikulturel forening

Slagelse - 22. februar 2020 kl. 09:11 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er ikke noget mystisk i, at Slagelses imam bytter med ham i Silkeborg, som vi så får istedet. Men folk har selvfølgelig ret til at have deres forskellige meninger

Læs også: Muslimer ønsker 300 gravpladser i Slagelse

Det siger Bilal Biyik, der er formand for Slagelse Multikulturel Forening på Landsgravvej.

Anledningen er en underskriftsindsamling, som er sat i værk på nettet via skrivunder.net. Her kan man læse, at 310 personer har skrevet under på en støtteerklærling til imam Sefer Sahin.

Det har ikke været muligt at træffe Sefer Sahin for en kommentar, men Ifølge oplysninger til Sjællandske skulle hans forflyttelse angiveligt have noget at gøre med, at han ikke er enig i den måde tingene foregår på i den tidligere Håndværkergården, som fungerer både som bederum/moske og som selskabslokaler og aktivitetsrum for unge.

En kilde, Sjællandske har talt med, mener også at vide, at bestyrelsesformand Bilal Biyik, der ejer det store kødgrossistfirma MB Food, i nogen grad blander sin private forretning ind i driften af det foreningsdrevne sted.

Blandt andet i forbindelse med tyrkiske bryllupper i selskabslokalerne på stedet.

Der skulle angiveligt have været skrevet om sagen i flere tyrkiske medier, men disse artikler skulle senere være blevet fjernet.

Man kan læse på skrivunder.net, at underskriftsindsamlingen er sat i gang af Sami Kilic, der driver et konsulentfirma og har bopæl på Jonsgården i Slagelse.

Sami Kilic siger dog, at han ikke vidste, hvad underskriftsindsamlingen konkret drejede sig om, da han hjalp et par af menighedens medlemmer med at få sat den op på nettet.

- Man kan sige, at jeg var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Der er ikke nogen sag længere. Folk har talt sig til rette, og vi skal have underskriftsindsamlingen fjernet, siger Sami Kilic til Sjællandske.

Bilal Biyik insisterer i øvrigt på at kalde lokaliteterne på Landsgravvej for »bederum« og ikke »moske«. I underskriftsindsamlingen bruges dog det tyrkiske ord »camii«, der betyder moske.

Biuik afviser ikke, at der er uenighed i menigheden.

- Folk må jo have ret til at have deres meninger. Det er deres demokratiske ret. Men at vores imam bytter med ham i Silkeborg er helt normalt, siger Biyik, der også afviser, at han skulle blande sin private forretning sammen med foreningens.

