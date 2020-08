I avisens omtale den af den igangværende drabssag den 13. august var der to alvorlige fejl.

Urigtige oplysninger i drabssag

Sjællandske skrev torsdag 13. august, at den ene af de tiltalte for drabet på den 68-årige Kiehn Andersen fra Ruds Vedby og den 80-årige Poul Frank Jørgensen, Vemmelev, tidligere er dømt for vold med døden til følge mod den 54-årige invalidepensionist Steven Noer i dennes hjem i Vodskov ved Aalborg. Dette er ikke korrekt.