Jo, der er meget ost i Henrik Møller Kastrups liv, men der er også andre ting. Foto: Thomas Olsen

Uretfærdighed satte sine spor hos ostemanden

Slagelse - 26. juli 2019 kl. 07:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Henrik Møller Kastrup som 22-årig sammen med sin hustru Birgitte overtog den osteforretning, hendes morfar havde startet i 1934, følte han, at han endelig fik en chance. Forinden havde han sendt mere end 700 forgæves ansøgninger i bestræbelserne på at få en læreplads. Den plads, der så blev hans levevej, var han den eneste ansøger til.

- Det har lært mig, at verden kan være dybt uretfærdig. Nu har jeg drevet egen forretning i over 30 år, så et eller andet må jeg jo have kunnet dengang. Der var bare ikke ret mange, som ville give mig muligheden, siger han.

Derfor har han gjort det til en ledelsesfilosofi i Ostebørsen, at alle skal have en chance. Konkret betyder det, at Henrik Møller Kastrup gerne ansætter en person, som har været på kontanthjælp i 17 år, en ung uden erfaring eller en flygtning, som har brug for et levebrød i et nyt land.

Henrik Møller Kastrup fik sit første sponsorbarn som 17-årig, for det er vigtigt for ham både at bidrage lokalt og globalt.

- Egentlig er jeg ikke den store tilhænger af, at man bare smider en masse penge ned til Afrika. Som købmand synes jeg, det bedste ville være, hvis vi begyndte at handle med dem. Hvis vi skal nå derhen, tror jeg, at uddannelse er et skridt i den rigtige retning, og der synes jeg, at PlanBørnefonden gør et rigtig godt stykke arbejde, siger han og fortsætter:

- Og så er det rart, at jeg ikke bliver bombarderet med materiale fra organisationen hele tiden. Jeg er en travl mand, som får mange mails. Selvfølgelig er det fint at få en opdatering på børnene engang imellem, men jeg har egentlig ret stor tiltro til, at det hele kører på skinner.

Travlheden i Ostebørsen betyder, at Henrik Møller Kastrup ikke for alvor har overvejet at besøge sponsorbørnene i Vestafrika. Han er også lidt bange for at komme til at fremstå som en »rig, hvid onkel fra Amerika«, der kun er ude på at vise sin velgørende indsats frem for at skaffe kunder til butikken, men:

- Samtidig er jeg så nysgerrig, at jeg måske alligevel godt kunne finde på det en dag, siger han.

Artiklen her er et uddrag af artikel fra PlanBørnefonden