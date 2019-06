Se billedserie Mandag gik Slagelse, Sorø og Ringsted Kommuner sammen om at holde et foredrag om alternativ behandling med besøg fra Kræftens Bekæmpelse afholdt på Slagelse Bibliotek. Og her var mange mødt op for at få styr på fup og fakta. Flere syge oplever nemlig, at det er svært at få information om alternativ behandling hos egen læge eller på landets sygehuse. Foto: Fleur Sativa

Uoplyst om alternativ behandling: Kommuner vil sikre borgere viden

19. juni 2019
Af Fleur Sativa

»Gå hjem og lev, som du hele tiden har gjort.«

59-årige Hanne Hobye fra Slagelse har ofte fået netop dette råd, når hun har besøgt sin egen læge eller været indlagt på sygehuset. Noget, som hun har været flere gange, siden hun fik konstateret tyktarmskræft i oktober måned sidste år.

- Jeg har været syg, er blevet opereret, har fået to gange kemo og har været indlagt flere gange. Men jeg har ikke på noget tidspunkt fået anbefalet noget alternativ. Der er ingen, der har nævnt det for mig, fortæller Hanne Hobye, som kort tid efter sin kræftdiagnose fik at vide, at hun var uhelbredeligt syg.

Men selv med en dødsdom hængende over hovedet, fik hun aldrig at vide, at der findes mange muligheder for alternativ behandling. Altså før hun selv opdagede mulighederne ved at Google sig frem til det.

På samme måde oplever flere syge, at det kan være svært at få information om alternativ behandling hos sin egen læge eller på landets sygehuse. Derfor opsøger de ofte informationen selv og risikerer at blive fejlinformeret.

Mandag gik Slagelse, Sorø og Ringsted Kommuner derfor sammen om at holde et foredrag afholdt på Slagelse Bibliotek med besøg fra Kræftens Bekæmpelse. For hvis patienter bliver fejlinformeret kan det have konsekvenser for både helbred og behandlingsforløb, viser forskning.

- Derfor tænkte vi, at det var et emne, som er relevant for alle vores borgere i alle tre kommuner. Og så kunne vi lige så godt slå det sammen, fortæller Maria Møller Petersen, der arbejder som sundhedskoordinator i Slagelse Kommune.

I sit arbejde oplever hun jævnligt, at borgere fortæller, at de bruger sig af alternativ behandling eller overvejer at bruge det. En efterspørgsel, som også viste sig ved et stort fremmøde til mandagens foredrag.

- Ofte spørger de mig, om jeg ved noget om det. Og jeg vil jo gerne hjælpe. Men jeg tænker, at det skal komme fra en forsker, der virkelig ved noget om det, så der er noget evidens bag det, der bliver sagt, forklarer Maria Møller Petersen.

Til foredraget blev der af den grund holdt et oplæg af Susan Lysdal, der er projektleder i patient- og pårørendestøtte ved Kræftens Bekæmpelse, hvorefter de fremmødte kunne stille spørgsmål. Og også her kom det frem, at dialogen mellem patienten og lægen kan være svær.

Ifølge Susan Lysdal skyldes det, at alternative behandlinger ikke traditionelt set er lægens bord.

- Deres arbejde består jo i noget helt andet, så vi (Kræftens Bekæmpelse, red.) kan godt forstå, hvorfor det kan være svært for dem at tage denne her snak med en patient, simpelthen fordi det er svært for dem at sætte sig ind i og forstå. Det er det jo også for os andre. Det er jo et kæmpestort område, fortæller projektlederen.

Behandlingerne, der har til formål af forebygge sygdomme, øge velvære og indgå som et supplement til de behandlingstilbud, der gives i det etablerede sundhedsvæsen, går nemlig lige fra almindelig zoneterapi til medicinsk cannabis.

Og i bare 2017 benyttede 1,3 millioner danskere sig af en af de mange tilbud om alternativ behandling, viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Det svarer til mere end hver fjerde voksne dansker eller knap 28 procent af befolkningen. I 1987 gjaldt det kun 10 procent.

- Styrken ved alternativ behandling er ofte tiden. Hvis man kommer hos en alternativ behandler, har vedkommende tid til at lytte, stille spørgsmål og høre patientens historie. Det, tror jeg desværre nogle gange, kan mangle i den meget travle hospitals- og lægeverden. Ofte hører vi jo, at der kun er ti minutter til en konsultation, og at patienter bliver i tvivl, om de fik stillet alle de rigtige spørgsmål, fortæller Susan Lysdal.

Den følelse, som hun beskriver, har 59- årige Hanne Hobye ofte siddet med, inden hun selv satte sig for at Google andre alternativer.

Efter sin kræftdiagnose ændrede hun derfor sin livsstil på baggrund af de informationer, hun fandt på internettet. For eksempel droppede hun kød, gluten og konverterede til økologi.

Og selvom hun i oktober fik at vide, at lægerne ikke kunne gøre noget for hende, blev hun en dag ringet op og fik at vide, at »miraklet var sket«. Hendes krop havde responderet så godt på kemoterapien, at hun nu kunne få opereret den del af tarmen væk, som der var kræft i.

Lægerne kunne ifølge Hanne Hobye ikke forklare hendes ændrede tilstand, da de havde aldrig set noget lignende. Men selv er hun overbevist om, at muligheden for at få den livsforlængende operation opstod efter de ændringer, hun selv foretog.

- Men at man skal bruge så meget tid på at søge på nettet efter de her alternativer, det er frustrerende. Når man også har en kræftdiagnose, så er det virkelig svært. Og hårdt. Nogle har slet ikke overskud til det, fortæller Hanne Hobye og slår fast:

- Man ved jo fra forskning, at der er noget, der hjælper. Derfor er det så vigtigt at få informationen.