Se billedserie Silas Bruun Adolf (med hat) ses her sammen med kammerater fra F og K-klassen på sommerens meget vellykkede lejrtur til Skagen. Takket være de 10.000 kroner er han og kammeraterne nu kommet tættere på drømmen om at komme på en tur igen. Privatfoto

Unik ordblinde-historie skaffer elever i Skælskør 10.000 kroner

Slagelse - 16. december 2019 kl. 05:06 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Med et virkelig originalt redaktionelt greb giver artiklen læseren et unikt indblik i, hvordan det er at være i ordblind.

Sådan skriver dommerkomiteen i »Avisen i Undervisningen« i sin begrundelse for, at eleverne i 8. F på Skælskør Skole forleden blev valgt til at modtage en af fem priser på hver 10.000 kroner i konkurrencen, hvor 400 skoler landet over har afleveret materiale i form af enten websites eller trykte aviser.

Skælskør-eleverne har vundet i kategorien »Z-faktor« med webavisen »Bredsiden«, der indeholder artikler om mange forskellige emner.

Men når valget er faldet på 8. F, så skyldes det, at redaktionen/klassen har valgt at illustrere emnet ordblindhed ved at lade en af klassens ordblinde elever, Silas Bruun Adolf, skrive en artikel uden anden hjælp end de elektroniske hjælpemidler, som han har til rådighed som elev.

- Grebet er så originalt og modigt udført, at man som læser mærker, hvad handicappet til daglig må betyde for skribenten, hedder det også i dommerkomiteens begrundelse.

Hvor det desuden bemærkes, at artiklen er suppleret med et klassisk ekspertinterview, som ermed skaber et meget nuanceret billede af et emne, som ikke er spor enkelt.

Skoleleder på Skælskør Skole Gitte H. Kjærsgaard fortæller, at der er stolthed over prisen på skolen.

- Silas skriver en artikel til klassens avis om et ømtåleligt emne på en original facon - på trods af de besværligheder, han møder, skriver hun i en mail til Sjællandske.

Klasselærer Sussi Christensen fortæller, at 8. F er en stor klasse med 31 søde og engagerede elever.

Når klassen har bogstavet F skyldes det, at den består af to oprindelige klasser, der blev lagt sammen efter sommerferien. Så F står for fælles.

- Vi blev alle utrolig glade og rørte over, at vi vandt med lige netop denne artikel. Silas blev hyldet af alle, fortæller Sussi Christensen.

Klasselæreren fortæller, at der ikke er tvivl om, hvad pengene skal bruges til.

- I sommer var vi på lejrtur til Skagen, og eleverne vil rigtig gerne på tur igen. Det er desværre virkelig dyrt, men med 10.000 kroner er vi kommet en smule tættere på den drøm. Nu skal vi bare finde ud af, hvor vi gerne vil hen. Det kunne for eksempel være Odense, Århus eller København i et par dage. Måske kan man sove på en skole for at holde omkostningerne nede, fortæller klasselæreren.

Med på turen til Skagen var i øvrigt også Kunsttalentklassen på skolen.

Temaet for årets konkurrence har været »Sandhed og løgn«.

Mere end 13.000 elever fordelt på næsten 600 klasser var tilmeldt Nyhedsugen 2019 og udgjorde i efteråret dermed »landets største nyhedsredaktion«. Knap 400 af dem kom i målinden deadline og afleverede deres egen avis eller en webavis til bedømmelse og efterkritik på redaktionen hos Berlingske.

Journalister har skrevet til alle klasser med gode råd og anbefalinger til, hvordan eleverne udvikler sig i arbejdet med de journalistiske genrer.

- Nyhedsugen er et bidrag til at fremtidssikre kvaliteten af mediebilledet i Danmark. Ved at sætte eleverne i journalistens rolle, udvikler de deres kritiske sans. På den måde sikrer vi forhåbentlig efterspørgslen på kvalitetsjournalistik også blandt næste generations mediebrugere, forklarer Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske og formand for den dommerkomité, som den 11. december kårede fem vinderklasser, i en udsendt meddelelse.