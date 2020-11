Unges hyggehjørne på forladt fabrik udbrændt

Tirsdag eftermiddag var der brand på den tidligere Basta-fabrik med ild i et hjørne i bygning, hvor unge skoleelever kom for at hygge sig efter skole. Politiet efterforsker branden som påsat.

- Vi var faktisk på vej der op, da politi- og brandbiler med udrykning kom kørende, og det du fortæller om branden, tyder på, at det er vores hyggehjørne, der er brændt, siger Simon Ladegaard Hansen. Sjællandske møder den 13-årige dreng sammen med 15-årige Augusta Tenning Larsen ved opkørslen til den tidligere Basta-fabrik på Lilleøvej, hvor brandbiler kort for inden ved 14-tiden tirsdag er kørt op med blå blink og sirener.

