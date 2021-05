Se billedserie Vicepolitiinspektør Allan Holm (tv.) og politikommissær Peter Skriver Larsen lyttede til de frustrerede borgere fra Algade. Der blev også aftalt et opfølgende møde senere på året. Foto: Kim Brandt

Unge skaber utryghed: »Forsigtig optimisme« blandt beboere efter dialogmøde med politiet

En gruppe frustrerede borgere fra Skælskør mødtes forleden med politiet for at snakke om vedvarende chikane fra en gruppe unge, der jævnligt tager ophold nær Svanetorvet og skaber utryghed for alle omkring sig. Efter mødet var der »forsigtig optimisme«.

Slagelse - 30. maj 2021 kl. 20:12 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

Som beskrevet i Sjællandske den 18. maj har 11 borgere fra Algade nær Svanetorvet lavet en underskriftindsamling og henvendt sig flere gange til politiet. Det sker som et nødråb i forhold til den chikane, borgerne oplever fra en større gruppe unge med anden etnisk herkomst end dansk.

Gruppen, som typisk tæller omkring ti personer, har siden november sidste år lavet larm, hærværk og udvist en opførsel, som generelt skaber frygt og utryghed for beboere og forbipasserende. - Mange er helt holdt op med at gå udenfor, når gruppen er til stede, fortæller en af beboerne, som ønsker at være anonym.

I brevet til politiet, som avisen har fået en kopi af, hedder det blandt andet:

»Hver aften har vi otte til 10 personer, der bliver sat af fra et par biler klokken cirka 20.30 - og bliver hentet igen cirka klokken 23.00. I nogle tilfælde klokken 01 eller 02, hvor de opholder sig i Arkaden, Algade 19 i Skælskør, hvor de sparker til forretningsvinduer og laver graffiti på facaden. Dette er foregået siden november sidste år og i tiltagende grad«, skriver beboerne, som også fortæller om »larmende knallerter på Svanetorvet i over en time på hverdagsaftener langt over midnat«, og »da en af beboerne påtalte larmen, blev der smidt et glas mod personen, som fik et snitsår«.

Andre beboere har også påtalt larmen overfor de unge, men er hver gang blevet mødt med hånlige tilråb eller ligegyldighed.

Politikommissær Peter Skriver Larsen fortalte i avisen, at »politiet vil have et øget fokus på stedet i den kommende tid«. Desuden ville han invitere de berørte beboere til et dialogmøde - et møde, som fandt sted tirsdag aften klokken 19 i beboerhuset på Parkvej.

Tydelig frustration Avisen fik lov til at overværet mødet under forudsætning af, at der ikke blev taget billeder af de fremmødte beboere. Otte af de 11 beboere var mødt op, og politiet var repræsenteret af vicepolitiinspektør Allan Holm og politikommissær Peter Skriver Larsen.

Og frustrationen blandt borgerne var tydelig:

- Vi ved ikke, hvad de kan finde på. Min kæreste tør ikke længere gå ned i Netto og handle, fortalte en af beboerne.

- De holder, hvor de vil og gør, hvad der passer dem. Når politiet endelig kommer, stikker de af, og de kender alle smuthullerne, sagde en anden.

- De har tydeligvis den opfattelse, at de bestemmer det hele - og at der ingen konsekvenser er for deres handlinger. Og det er der jo heller ikke, mente en tredje.

Det kom også frem, at det ikke kun er beboerne på Algade, som har mærket chikanen.

- Mange undlader at parkere i området, og flere går simpelthen en anden vej end Algade, når de unge er til stede, lød det.

Forstår frustrationen De to politifolk lyttede opmærksomt til borgerne og spurgte flere gange ind til specifikke hændelser og mønstre.

Begge anerkendte borgernes frustration.

- I skal på ingen måde finde jer i trusler og lignende. Hvis det sker, skal I ringe til politiet med det samme, sagde Allan Holm, der lovede en fortsat øget patruljering i området - både i form af patruljebiler og civile køretøjer, ligesom han lovede at give borgerne besked om, når politiet havde været til stede.

Samtidig kunne han berolige de fremmødte med, at ingen af de unge, som politiet tidligere har truffet på stedet og tjekket cpr-numre på, er bandemedlemmer eller personer, som tidligere er dømt for grov vold.

- Dermed ikke sagt, at de ikke kan være provokerende. Når unge er sammen i flok, er de tit grove i munden og tænker sig ikke altid om, sagde han.

På mødet fortalte betjente om forskellige indsatser, som allerede er iværksat, og som forhåbentlig kan medvirke til at dæmme op for problemerne. Det drejer sig både om et øget fokus fra patruljeberedskabet, men også fra politiets operative forebyggelse. Noget, som erfaringsmæssigt kan tage længere tid.

Endelig foreslog de to politifolk et opfølgende møde senere på året, hvor både borgere og politi kan gøre rede for deres oplevelser af situationen.

- Vi bliver ved, så længe der er et problem. Det kan jo godt tænkes, at efterhånden som samfundet lukker mere og mere op og vejret bliver bedre, så finder de unge måske et andet sted at opholde sig, sagde de.

Avisen talte efter mødet med en af deltagerne, som var »forsigtig optimist«:

- Jeg synes, det var et godt møde, hvor politiet lyttede og tog os alvorligt. Nu må vi så se, hvordan det udvikler sig i de kommende dage og uger, slutter beboeren.

