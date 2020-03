Ankomsten til Danmark vakte nogen flere smil, end den nuværende situation gør. Flere udvekslingsstuderende skal hjem, men møder bump på vejen.

Unge på udveksling fanget: Kan ikke rejse hjem

Slagelse - 28. marts 2020 kl. 13:56 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flyene flyver stadig, men deres rejse er aflyst, fordi man ikke har vurderet, at det var sikkert.

Sådan fortæller værtskoordinator Christina Baltzer fra AFS Slagelse om den aktuelle situation for to udvekslingsstuderende, som mandag skulle have været på et fly til deres hjemland, Japan.

Men de er nu indtil videre strandet hos deres danske værtsfamilier.

Som Sjællandske beskrev i lørdagsavisen, lukker organisationen AFS, der står for 13.000 udvekslinger på verdensplan årligt, alle udvekslingsprogrammer. Heriblandt i Danmark, hvor der er 30 lokalafdelinger.

Det sker på grund af coronavirus, som i øjeblikket spreder sig på verdensplan og lukker flere lufthavne. En situation, der udvikler sig time for time.

Pakkede kufferter - Vi ved ingenting lige nu. Skal de af sted om en time, i morgen eller slet ikke? Der er en enorm usikkerhed, og kufferterne står pakkede. Om de skal forblive det? Det ved vi heller ikke, fortæller Christina Baltzer.

De to udvekslingsstuderende fra Japan skulle have mellemlandet i Dubai og ankommet til Tokyo den 24. marts. Men fordi lufthavne i hele verden time for time lukker ned, har AFS vurderet, at det ikke er sikkert med en mellemlanding og en medfølgende risiko for forsinkelser.

Ifølge værtskoordinator Christina Baltzer kan flere udvekslingsstuderende på grund af den nuværende situation risikere at være strandet i Danmark og væk fra deres familier i meget lang tid.

- Hvis de bliver med at lukke lufthavne, eller hvis ruten vurderes til at være for usikker, så sender vi dem ikke hjem. Og så må de blive, siger hun og peger på, at det er en svær situation for både de udvekslingsstuderende - men også de danske værtsfamilier.

Følelser i spil - De studerende er jo blevet en integreret del af de her familier. Så det er som at skulle sætte sit eget barn på et fly, som man ikke rigtigt ved, hvor flyver hen - eller hvad de udvekslingsstuderende kommer hjem til, hvis flyet når sin slutdestination. Så der er rigtig mange følelser i spil i det her, forklarer Christina Baltzer.

I en besked til Sjællandske forklarer en af de strandede udvekslingsstuderende, at hun er både »nervøs« og »ophidset« over situationen.

Særligt usikkerheden over, hvordan og hvornår hun kan vende hjem til sin familie, fylder meget.

- Jeg har allerede pakket alt, så hvis jeg bliver længere (i Danmark, red.), skal jeg tage tøjet og mine ting ud af kufferten, og når vi får en ny billet, skal vi til at pakke igen, forklarer Chiaki Nakazawa, der er 16 år.

- Lige nu bliver vi hver dag i huset og laver hjemmearbejde. Jeg vil gerne tilbage til mit hjemland og se min familie i denne situation, uddyber hun.

Hjem til karantæne På landsplan har over 10.000 mennesker på nuværende tidspunkt mistet livet, mens de var smittet med coronavirus. Ældre og kronisk syge er særligt udsatte, hvis de bliver smittet med virussen.

Når og hvis de udvekslingsstuderende kommer hjem til deres familier, skal de direkte i 14 dages karantæne.

- Jeg mener ikke, det er helt »worst case«, hvis de udekslingsstuderende skal blive i Danmark. Og vi skal jo nok få dem hjem. På et tidspunkt i hvert fald, forklarer værtskoordinator Christina Baltzer.

- Men vi skal huske på, at de er et godt og trygt sted lige nu. De har et sted at være, og de er hos værtsfamilier, der holder af dem og vil dem det bedste. Og de har en organisation (AFS, red.), der står bag dem, slår hun fast.

To udvekslingsstuderende fra Slagelse er allerede sendt med et fly til deres hjemland. Det drejer sig om en 17-årig pige fra Ungarn og en jævnaldrende pige fra Italien. Sidstnævnte land er lige nu hårdt ramt af coronavirus.

Begge udvekslingsstuderende er nu i karantæne. I alt fire udvekslingsstuderende i Slagelse venter stadig på at komme hjem.