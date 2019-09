Se billedserie Annette Bjergfeldt hjælper, fra venstre, Kathrine Knuth, Freja Calum, William Threms og Tobias Larsen med deres sang. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Unge komponister på hårdt arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge komponister på hårdt arbejde

Slagelse - 05. september 2019 kl. 09:41 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sangskriver Annette Bjergfeldt gav en række fif videre til eleverne på musik-valgholdet på Søndermarksskolen i Slagelse. Hun er professionel sangskriver og besøger skoler landet over som et led i rettigheds-organisationen KODA's fremstød for at udbrede budskabet om, at det er et arbejde at lave musik, og at det koster at bruge musik.

- Melodien kom bare, da jeg begyndte at spille på klaveret, fortæller Kathrine Knuth, mens Freja Calum slår fast, at det med ordene er svært.

- Mange popsange bruger de samme, fire akkorder, men man kan gå op og ned i tonerne. I moderne popsange kan »sover« og »ovre« godt rime, og nogle gange skal man blive ved med at synge, til naboerne klager. Rytmen flytter sig også. Man kommer til at kede sig, hvis det lyder på samme måde hele tiden, men det lyder super smukt allerede, siger Annette Bjergfeldt til eleverne.

De har fået fat i budskabet om, at musik er et arbejde, der skal betales for. De vidste godt, at der var noget, der hed KODA, men ikke, at 1000 streaminger på Spotify kun indbringer komponisten 14 kroner, og at der, ifølge Annette Bjergfeldt, er så lidt penge i at ligge på YouTube, at det næsten er ingenting.

- Nogle af dem sagde: Jeg troede, at det var en hobby. De bliver virkelig overraskede over, at det er et arbejde, og at det ikke er alle musikere, der kører rundt i store biler og går i minkpels, siger Annette Bjergfeldt.

Hun nævner, at det var lettere for flere at forstå, at musik koster, dengang man gik ind i en forretning for at købe musikken på en cd.

Musiklærer Henrik Rose mener, det er uhyre værdifuldt for musikeleverne at prøve selv at skabe musikken.

- Det kan ellers være svært for dem selv at skrive, men de tager virkelig godt imod, konstaterer han, mens eleverne opdelt i tre grupper arbejder videre på deres sange.