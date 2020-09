Se billedserie Ved fælles hjælp fik Poul Nyrup Rasmussen og John Dyrby Paulsen klippet den røde snor over ved åbningen af headspace i Slagelse. Foto: Solveig Hansen

Unge kan nu få hjælp i headspace

Slagelse - 08. september 2020 kl. 18:55 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kan ikke love mirakler, men jeg kan love at unge, der føler, at de ikke slår til eller har mistet tilliden til deres nære omverden, kan få hjælp her, lød det fra Poul Nyrup Rasmussen, da han tirsdag eftermiddag som protektor for Det Sociale Netværk/headspace stod i spidsen for den officielle og corona-forsinkede åbning af headspace nummer 25 i Danmark.

- Der kan være forskellige politiske dyster og kontroverser på tværs af Danmark, men heldigvis er det ret udbredt i det her land at mene, at alle mennesker tæller, lød det videre fra Poul Nyrup Rasmussen, der beklagede at Danmark mere og mere i hans øjne er blevet et behandlersamfund frem for et omsorgssamfund.

Headspace er sat i verden for at være et sted for unge mellem 12 og 25 år, der har brug for nogen at tale med.

Om hvad bestemmer de unge selv uanset om det gælder angst, selvskade, boligproblemer, ensomhed, problemer i familien, lavt selvværd, mobning, en spiseforstyrrelse eller noget helt andet.

Centeret ligger centralt i Slagelse på 2. sal på adressen Klingenberg 2, og der er åbent i headspace hver tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 12-18.

Fra lokalt hold deltog borgmester John Dyrby Paulsen i åbningen.

- I kan hjælpe de unge på en måde, som ingen andre kan, og vi er glade for at støtte op om jeres projekt, som jeg er overbevist om vil bringe noget fantastisk med sig til Slagelse, lød ordene var John Dyrby Paulsen, der samtidig sendte en varm tak til alle de frivillige, der bliver en del af headspace i Slagelse.

Udover cirka 15 frivillige, der er klar til fremover at tage godt imod de unge i headspace, har headspace selv to medarbejdere på plads i åbningstiden, ligesom to socialrådgivere fra Slagelse Kommune samt to fra psykiatrien på forskudte arbejdstider vil være en del af bemandingen i headspace

Som ung kam man få hjælp via headspace på tre måder: Enten ved at møde op i åbningstiden tirsdag til torsdag mellem klokken 12-18, ved at ringe i åbningstiden på telefon 25 97 43 44 eller ved at sende en anonym sms-besked til nummer 1403 efterfulgt af hs Slagelse samt ens besked.