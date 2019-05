En ung hånd kan være rar at holde i. Foto: Per Vagnsø

Unge kan få fritidsjob på plejecentre

Slagelse - 12. maj 2019 kl. 08:32

Unge mennesker får måske mulighed for at få fritidsjob på plejecentrene. Byrådets forebyggelses- og seniorudvalg vil i hvert fald arbejde videre med idéen. På initiativ af udvalgsmedlem Ann Sibbern (DF) vil Slagelse undersøge, hvordan andre kommuner har ført idéen ud i livet. Ikke for at de unge skal indgå i plejen af ældre men for, efter oplæring, at skabe hygge og stemning.

Udvalgsformand Ali Yavuz (S) lægger vægt på, at det skal være frivilligt for de enkelte plejecentre, om de er interesserede i at få unge ind til at hygge om de ældre.

- De skal byde ind dér, hvor det giver mening. Det er ikke noget, vi skal trække ned over hovedet på dem, siger Ali Yavuz, som ser flere fordele i ordningen.

- Det giver rigtig god mening, for vi får brug for arbejdskraft på området. Måske kan nogle af de unge i et fritidsjob blive inspirerede til at tage en sundheds-uddannelse.

Det er lederen af plejecentret i Kirke Stillinge, Lillian Nielsen, meget enig i.

- Der er ingen tvivl om, at der bliver mangel på sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, og på den her måde kan de unge få set, at det er andet end sjasken og pjasken og tørren, siger Lillian Nielsen, der i det hele taget synes, idéen om unge på plejecentrene er god. Hun forestiller sig blandt andet, at de unge kan gå ture med beboerne, spille krof og andre spil, læse højt for dem og bare sidde og snakke om gamle dage.

- Det kan de unge også lære noget af, og mange af vores beboere har hverken børnebørn eller oldebørn, så de kan godt mangle nogen at snakke med. Det er en rigtig god idé, siger Lillian Nielsen.