I morgen, torsdag, er det 12 gang, SUK-festivalen afholdes. Forrige år så det ikke ud som på billedet her, for der foregik festivalen digitalt, men i morges samles festivalen fysisk igen. Foto: Anders Ole Olsen

Unge inspireres til job og uddannelse på festival

Festivalen afholdes for at inspirere unge mennesker mellem 14 og 30 år til at vælge en retning inden for uddannelse eller karriere. De unge deltagere får mulighed for at tale med uddannelsesinstitutioner og virksomheder ved forskellige stande.