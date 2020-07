Gerningsmænd idømt betingede fængselsstraffe for indbrud.

Send til din ven. X Artiklen: Unge indbrudstyve slipper for fængsel efter indbrud i slikbutik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge indbrudstyve slipper for fængsel efter indbrud i slikbutik

Slagelse - 09. juli 2020 kl. 09:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To af tre tiltalte slap for fængsel, men ikke for en løftet pegefinger.

Således blev to unge mænd på 20 og 22 år idømt 30 dages betinget fængsel hver for indbrud i forretningen Slik Mix i Algade tilbage i marts forrige år.

Ifølge anklagemyndigheden Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi begik tre unge indbrud i butikken ved den 4. marts 2018 at knuse facaderuden med en stor sten for på den måde at tiltuske sig adgang til såvel slik som et kasseapparat.

De slap af sted med varer og et beskedent pengebeløb.

En tredje medgerningsmand har allerede fået afgjort sin sag og var derfor i retten, hvor han vidnede imod sine to kumpaner. Vel at mærke under vidneansvar, som er den juridiske forpligtelse, vidner har til at tale sandt.

Den ene af de to, der blev dømt mandag, fik desuden en bøde på 1500 kroner for en række færdselsforseelser.

Gerningsmændene nåede nemlig hverken at spise eller spendere de penge, de havde stjålet, idet en patrulje hurtigt fik færten af flugtbilen. En Toyota Corolla Verso.

Politiet bragte bilen til standsning allerede 20 minutter efter, at indbruddet i Algade skal være sket.

Her konstaterede betjentene, at chaufføren - den 22-årige gerningsmand - ikke havde kørekort. Han kørte samtidig i en bil, der ikke var hans.

Samtidig undlod han at trække håndbremsen, da han sammen med de øvrige to blev anholdt, hvilket kostede en sigtelse for overtrædelse af færdselslovens paragraf 118, der henvises til, hvis man undlader at »optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstod fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre.«

Mere præcist trillede bilen ned ad en bakke i Rude ved Skælskør og ramte et træ.