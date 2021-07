Fra venstre: Nikoline Lynge Gøtze, Dina Kazim, Anne Degn og Sundus Hassan var med som frivillige, da 14 familier fra det udsatte boligområde Motavavej blev inviteret en uge til Jylland af Dansk Folkehjælp. Flere af dem bor selv i området.

Unge frivillige gør en forskel for udsatte familier - mød dem her

Slagelse - 21. juli 2021 kl. 15:02 Af Fleur Sativa & Dorte Abrams Kontakt redaktionen

Flere unge frivillige var med, da Dansk Folkehjælp sendte familier fra det udsatte boligområde Motalavej i Korsør på ferie i Jylland. Uden dem var det slet ikke muligt. Men hvem er de? Og hvorfor vil de bruge en uge med andre familier end deres egen?

Anne Degn: 23 år, studerer til pædagog »Jeg ville gerne være med til at give familierne en god oplevelse, og samtidig følte jeg, at det var godt at prøve noget praktisk, inden jeg er færdig med studiet. Jeg meldte mig blandt andet også, fordi jeg interesserer mig for kultur og mennesker. Jeg har selv boet i Ringparken i Slagelse, hvor jeg mødte mange søde mennesker med anden etnisk baggrund. Det har været en kæmpe oplevelse (at være med beboerne fra Motalavej på ferielejr, red.)«

Dina Kazim: 18 år, bor på Motalavej og skal til at læse til ergoterapeut »Jeg hørte om muligheden for at komme med som frivillig, og da mine forældre og lillesøster havde ansøgt, var det en chance for mig til at komme afsted sammen med min familie. Det har været en fantastisk oplevelse at være frivillig. Det har været så sjovt og lærerigt, og det er jo godt at kunne skrive på sit CV. Det har været en fordel at kende familierne og de unge, som jeg er vokset op sammen med.«

Sundus Hussein: 18 år, bor på Motalavej og skal starte i 3. G efter ferien »Da jeg hørte, at det var familier fra Motalavej, tænkte jeg, at det kunne være hyggeligt at være sammen med dem, jeg kender. Jeg har otte søskende, så jeg er vant til at tage mig af børn og passe mine mindre søskende. Der har været situationer, hvor jeg har skullet skrue bissen på overfor de unge drenge, når de opførte sig dumt. Men Anne (en af de andre frivillige red.) som næsten er færdig som pædagog har lært mig en del om at sætte grænser. Jeg har lært så meget, og vil helt sikkert gerne afsted igen. Det er for en god sags tjeneste og godt at få den erfaring på sit CV.«