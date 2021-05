Når unge LGBT+-personer mødes på Bredegade 10 i Slagelse, er der ofte »fri leg«. Her er det nemlig ikke så vigtigt, hvad man laver - det handler »bare« om at være sammen i et trygt rum og møde ligesindede. Christopher Trung Paulsen (th.) er ikke selv en del af LGBT+-miljøet, men var alligevel initiativtager til »Baros«. Tilbuddet har nemlig manglet længe, mener den unge Venstre-politiker, der sidder i Slagelse Byråd. Foto: Anders Ole Olsen

Unge fra LGBT-miljøet mødes i unikt fællesskab: - Man behøver ikke frygte, hvad andre tænker

Unge LGBT+-personer i hele landet kæmper med ensomhed og frygten for at blive diskrimineret. Men i Slagelse mødes unge på tværs af seksualitet to gange om ugen. Her finder de et fællesskab og en forståelse, der får dem til at føle sig accepteret og gør det nemmere at være til.

Slagelse - 17. maj 2021 kl. 13:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Et rum til at være sig selv. Det bliver to gange om ugen skabt på Bredegade 10 i Slagelse, hvor unge med en anden seksualitet eller kønsidentitet end flertallet kan mødes. Og bare være. - Der behøver ikke ske noget særligt. Det ligger lidt i navnet »Baros«. For vi skal »bare være os«. Og ofte betyder det mest for dem, der kommer her, at kunne mødes og snakke, fortæller Christopher Trung Paulsen, der i efteråret var initiativtager til at starte fællesskabet, der altså, som han nævner, har fået navnet »Baros«.

