Der var brobygning på »skemaet«, da en gruppe gymnasieelever og en gruppe unge flygtninge forleden mødtes. Privatfoto

Unge flygtninge og lokale unge mødtes

Slagelse - 10. december 2017 kl. 12:24

Af Dehlia Cerelius og Mette Kjær Nielsen

Broer blev bygget, da unge fra Slagelse Gymnasium og Sprogskolen forleden mødtes til et fælles event om frivillighed og medborgerskab.

Baggrunden for arrangementet var et ønske om, at vi alle skal være bedre til at bygge broer på tværs af samfundslag og kulturforskelle.

- Der er mange med minoritetsbaggrund i Slagelse, og vi skal blive bedre til at komme hinanden ved, og lære hinanden at kende, fortæller Dehlia Cerelius, der sammen med Rukiye Bilgin - begge fra Ungdommens Røde Kors - stod for arrangementet.

Eventet var et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors Slagelse, Sprogskolen Slagelse, Slagelse Gymnasium og Kulturklubben, og initiativet var en del af det landsdækkende projekt »Let's Relate« (lad os forholde os, red.) i Ungdommens Røde Kors, som er støttet af Nordea-fonden.

De unge fik muligheden for selv at få et indblik i hvad det vil sige at være frivillig, og hvordan de kan være med til at gøre en forskel. Eleverne fik derudover selv lov til at vælge et emne, de ville arbejde med på dagen, som kan være med til at gøre Slagelse til en endnu bedre by. De skulle også tage billeder, der skulle illustrere, hvordan det er at være ung i Slagelse.

Samtidig fik de unge mennesker mulighed for at bygge nye sociale fællesskaber op, på tværs af kulturer. Hvilket både kom gymnasieleverne og sprogskoleeleverne til gode.

- Jeg syntes helt klart, at arrangementet her har givet en stor forståelse for, hvordan de, jeg har været i gruppe med, har haft det før de kom til Danmark, og hvordan de har det nu i forhold til hinanden. Og så synes jeg, det har været rigtig hyggeligt at møde nogle nye mennesker, lyder det fra gymnasieeleven Emilie Christensen.

Eventet var det første af sin slags i Slagelse, og Ungdommens Røde Kors håber på at fortsætte samarbejdet med alle parter.