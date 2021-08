Forrige år startede drengene fra Slagelse mikrovirksomheden La Granja. I år fortsætter de med at videreudvikle projektet. Foto: Mind Your Own Business

Unge drenge startede deres eget kasketfirma: Nu sker dette her

10 drenge fra Ringparken i Slagelse stiftede forrige år deres egen mikrovirksomhed, La Granja. I år deltager de på et »akademi«, hvor formålet er, at de skal støttes i at komme videre med projektet, men der mangler frivillige til at give sparring og inspiration.

Slagelse - 17. august 2021

Forrige år etablerede 10 unge drenge fra Ringparken i Slagelse mikrovirksomheden La Granja. Virksomheden designer kasketter til både mænd og kvinder, og nu får drengene mulighed for at arbejde videre med deres projekt og at få støtte til at videreføre deres idéer.

Det er virksomheden Mind Your Own Business, der står bag projektet, som har fået de 10 unge i gang med deres eget iværksætteri.

Virksomheden har i 11 år støttet unge drenge fra udsatte boligområder i at lære at starte mikrovirksomheder. Tanken er, at drengene skal få ansvar, inspireres til iværksætteri og at prøve deres forretningsevner af.

Maria Kavita Nielsen er stifter af og direktør i Mind Your Own Business, som står bag indsatsen. Hun fortæller, hvorfor hun synes projektet med de unge er vigtigt:

- Jeg synes, det er vigtigt at sikre, at flere unge får lige muligheder for at blive motiveret til at tage en uddannelse og få kontakt til arbejdslivet. Jeg håber, de får gejst og lyst til at gå videre i uddannelsessystemet, siger hun og tilføjer:

- Jeg håber også, de bliver inspirerede til at se, at der står mange klar med lyst til at støtte op om de her unge mennesker. Så håber jeg også, at de her drenge finder ud af, at de har kompetencer, samfundet har brug for, og at de har noget at bidrage med.

Projektet skal videreudvikles Forrige år deltog de 10 drenge i et grundprogram, hvor de fik inspiration til at stifte deres mikrovirksomhed. I år er de gået videre til »akademiet«, hvor de kan få hjælp og inspiration til at fortsætte med deres projekt.

- De her drenge har vist, at de har motivationen til at nå langt. Det, synes jeg, er rigtig interessant, at vi får støttet op om, så de bliver ved med at være i en læringsproces, siger Maria Kavita Nielsen.

- De står jo med et produkt i sidste ende og har noget at gå videre med. De har noget at miste, og det, tror jeg, motiverer dem til at hænge i og gøre sig umage for, at det lykkes.

Drengene, der er mellem 13 og 19 år, har selv designet deres cap-kollektion til La Granja.

Akademiet, som de 10 drenge fra Ringparken deltager i dette år, løber fra oktober til maj. Tanken er, at drengene undervejs skal udarbejde strategier, mødes med mentorvirksomheder og få sparring til projektet.

Mangel på frivillige Projektet fungerer ved, at frivillige kræfter står klar til at støtte og vejlede de unge, men lige nu mangler der frivillige til projektet.

De frivillige - eller venturapiloterne, som de bliver kaldt - indgår i et team på seks til otte personer, som mødes med drengene én gang om ugen og hjælper med udviklingen af deres produkt og deres mikrovirksomhed.

- Vi har brug for nogle kræfter, der kan se, at drengene har potentialer, der kan udvikles. Jeg håber, det er nogen, der drager deres egen erhvervserfaring ind og kan give eksempler på, hvordan man når i mål med tingene, og som også åbner for det netværk, de sidder med, lyder det fra Maria Kavita Nielsen.

Hun fortæller, at personer med forskellige erhvervsbaggrunde er velkomne til at melde sig som frivillige og fortæller, at de frivillige i København eksempelvis er studerende, erhvervsaktive og iværksættere.

Forløbene i Slagelse gennemføres i et samarbejde med den boligsociale helhedsplan, En Fælles Indsats, der sammen med frivillige mødes ugentligt med drengene om udvikling af mikrovirksomheden.