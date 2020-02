Se billedserie »En del af noget større« er DBU?s slogan, men også drømmen for en gruppe unge i Ringparken, der ønsker at bryde med fordomme og ryste »ghetto«-stemplet af sig. Søndag arrangerede de i netop den ånd en fodboldturnering, hvor unge på tværs af bopæl, etnicitet og alder mødtes. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Unge bruger fodbold til at bryde med fordomme om »ghettoen« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge bruger fodbold til at bryde med fordomme om »ghettoen«

Unge på tværs af bopæl, etnicitet og alder spillede søndag fodbold sammen. Initiativet er blot et ud af mange, som en gruppe beboere fra Ringparken i Slagelse har sat i værk. De ønsker nemlig at styrke fællesskabet og nedbryde fordomme om »unge fra ghettoen«.

Slagelse - 11. februar 2020 kl. 11:33 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du kender den godt. Den er rund, lavet af læder og kommer i mange farver.

Fodbolden har de fleste stiftet bekendtskab med på et tidspunkt i deres liv. Og det er ikke anderledes, om man bor på en almindelig villavej. Eller om man er vokset op i en »ghetto«.

Det faktum udnyttede en gruppe beboere fra Ringparken i Slagelse søndag, hvor de inviterede unge på tværs af bopæl, etnicitet og alder til en klassisk fodboldturnering i Spar Nord Arena.

For selv om dagen sluttede med et vinderhold, handlede det om noget større:

- Vi ser det som en god måde at nedbryde de fordomme, der er om unge i udsatte boligområder. Her kan folk se, at det er helt almindelige unge mennesker, der er som alle andre. For eksempel kan de også lide at spille fodbold, forklarer 26-årige Mohammed M. Hassan, som sammen med andre unge fra Ringparken har oprettet den frivillige forening Dandelions, der stod bag søndagens fodboldturnering.

»De vil det gerne« »Dandelions« betyder på dansk »mælkebøtte«, og foreningen er lavet med tanken om, at unge fra udsatte boligområder trods fordomme og modgang kan vokse op og få en fremtid. Præcis som mælkebøtten, der blomstrer og mod alle odds vokser op gennem asfalten.

Selv har Mohammed M. Hassan, der er formand for foreningen, nemlig boet hele sit liv i Ringparken og i en periode været det, han kalder »en ung på kanten«. Men i dag er han pædagogstuderende og har med egne ord fået »styr på sit liv«. Artiklen fortsætter efter billedet...

Med 26-årige Mohammed M. Hassan i spidsen

forsøger den frivillige forening »Dandelions«

at hjælpe unge i Ringparken ud af kriminalitet

og ind på en uddannelse. Foto: Fleur Sativa



Det er derfor ud fra denne erfaring, at han i dag gennem Dandelions råder og inspirerer andre unge til at vælge en uddannelse og sige nej til kriminalitet. Og det kan blandt andet lykkes ved at nedbryde fordomme, siger Mohammed M. Hassan.

- Når man bor i en »ghetto«, så tror folk ofte, at man er kriminel, en taber og ikke går i skole. At man er ligeglad med samfundet. Men det passer ikke på de unge, vi møder. De vil det gerne, fastslår foreningens formand, som i sit arbejde alligevel ser, at særligt unge fra udsatte boligområder bliver stigmatiserede og fastholdes i en negativ identitets-opfattelse på grund af fordomme.

Handler om mennesker - ikke om mursten Det viser sig blandt andet ved, at 41,2 procent af beboerne i Ringparken hverken har et arbejde eller er i gang med en uddannelse, ligesom andelen af beboere, der er dømt for kriminalitet, udgør 2,07 procent. Alt sammen noget, der får regeringen til at stemple området som en ghetto.

Derfor skal de boligblokke, som Mohammed M. Hassan er vokset op i, frem mod 2030 rives ned og ændres til blandt andet rækkehuse og ældreboliger. Men at ændre boligblokkene vil ikke ændre situationen for de beboere, der bor i dem, mener stifteren af Dandelions.

Det handler nemlig om mennesker og ikke om mursten.

Derfor fokuserer foreningen i stedet på at lade unge mødes hver lørdag i lokaler ejet af Ungdomscaféen Rosenkildegården for blandt andet at holde fællesspisning, filmaftener og spilturneringer. Men også jobansøgninger og skoleopgaver kan de unge her få hjælp til.



Artiklen fortsætter efter billedet...

18-årige Mert Can (th.) har selv været påvirket

af de fordomme, han har mødt som ung i en ghetto.

Men i dag har han gennem den frivillige forening

»Dandelions« fundet frem til nye venskaber og nye

værdier. Foto: Fleur Sativa



Og det er faktisk muligt at bryde ud af fordomme og skabe fællesskaber udenfor »ghettoens boligblokke«.

Mert brød med fordomme Det er 18-årige Mert Can blandt andre et bevis på. Han bor i Ringparken og har netop på grund af sin bopæl mødt mange fordomme gennem sit forholdsvis unge liv. Det har blandt andet gjort, at han i en periode havnede i forkerte fællesskaber.

Men gennem foreningen Dandelions og under søndagens fodboldturnering, har han fået både nye venskaber og nye værdier:

- Jeg har selv lavet et par ting, da jeg var yngre. Men så har jeg tænkt: »Okay, det er ikke det værd«. Men at tage herud (til fodboldturneringen, red.), hvor man kan lave noget sammen med andre unge og være en inspiration for børn, det er noget værd, slår han fast.

Under søndagens fodboldturnering deltog 20 hold og samlet 100 unge mennesker fra 15 år og op efter. Mindre børn havde også mulighed for at konkurrere og se på. Det var anden gang, at foreningen Dandelions afholdt en fodboldturnering.

Første gang, fodboldturneringen blev afholdt, var i juleferien. Her var der 16 hold tilmeldt.