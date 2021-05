Det er nu op til Dansk Folkeparti at beslutte, om lokalplanen for ungdomsboliger i Bjergbygade skal videre.

Send til din ven. X Artiklen: Ungdomsboliger splitter byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungdomsboliger splitter byrådet

Flertal i økonomiudvalg for at sende plan om ungdomsboliger i Bjergbygade i høring, men flertallet kan være anderledes i byrådet mandag.

Slagelse - 27. maj 2021 kl. 18:07 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

En plan om at opføre 43 ungdomsboliger i Bjergbygade nær Slagelse Kloster og klosterhaven har som nævnt forleden sat gang i indsigelser til kommunen.

Læs også: Modstand mod ungdomsboliger fra provstiudvalg og kloster

15 indsigelser har kommunen modtaget i en såkaldt for-høring inden man går i gang med den egentlige godkendelsesproces af et lokalplanforslag.

Blandt de, der er imod projektet, er provstiudvalget i Slagelse Kommune, som er det samlende organ for alle kommunens menighedsråd hvad angår økonomi og administration..

- En høj bygning med en række ungdomsboliger med tagterrasser vil ikke være passende i det smukke historiske hjørne af byen, hvor vi håber på at skabe en flot sammenhæng mellem fortid og nutid, skriver Ulla Thorbjørn Hansen blandt andet i en indsigelse til kommunen på vegne af provstiudvalget.

Hellere seniorboliger Provsten hentyder her til, at der i øjeblikket er gang i et samarbejde med Slagelse Kommune og Slagelse Klosterbestyrelse om med tiden at få bygget et diakonihus i klosterhaven med mulighed for retræte og plads til kontorer, der kan fremme den diakonale indsats i kommunen.

Klosterforstander Helle Jürgensen har også lavet en indsigelse, hvor der blandt andet peges på, at man hellere ser seniorboliger på stedet.

I kommunens udvalg for miljø, plan og landdistrikter gik et flertal med udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) i spidsen forleden ind for at fremme planerne, mens de to socialdemokrater i udvalget er imod.

Tirsdag var sagen så til behandling i udvalget, og her havde borgmester John Dyrby Paulsen og tidligere borgmester Lis Tribler (begge S) samme holdning som partifællerne, og de blev bakket op af Ann Sibbern (tidligere DF nu udenfor partierne), der tilsluttede sig bemærkningerne fra socialdemokraterne i udvalget om, at forhuset er bevaringsværdigt, ligesom man ser med bekymring på bebyggelsesprocenten, tagterrasse, parkering, regnvandsafledning med videre.

Ann Sibbern ønskede at området anvendes til seniorboliger.

DF afgør sagen Også Thomas Clausen fra Enhedslisten stemte imod at fremme planerne ved at sende lokalplanen ud i høring.

Der var dog et flertal i udvalget for at sende lokalplanen videre, idet Jørgen Grüner (SF), Knud Vincents og Stén Knuth (V), Villum Christensen (LA) og den radikale Troels Brandt stemte for.

Det afgørende slag skal nu stå i byrådet på mandag, og her bliver de tre medlemmer af Dansk Folkeparti afgørende for udvalget. Følger de deres tidligere partifælle Ann Sibbern vil lokalplanen falde med stemmerne 16 mod 15.

Henrik Brodersen fra gruppen oplyste onsdag, at gruppen formentlig i weekenden vil samles og træffe en beslutning om, hvordan de vil stemme.