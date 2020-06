Ung trio idømt fængselsstraffe efter røveriforsøg

Ung kvartet idømt fængselsstraf. 18-årig knivrøver, som fik kolde fødder, har fået 1,5 års fængsel for godt to uger siden. Nu er tre øvrige unge mennesker idømt et års fængsel hver. Det halve er betinget.

Slagelse - 12. juni 2020

Ham, de alle pegede på som røveren med kniv, fik sin dom i maj. Her blev en 18-årig mand idømt halvandet års fængsel for den 28. januar at have forsøgt at true sig til et pengebeløb i »Tips og Trav«-kiosken i Smedegade og i Min Købmand i Priorgade.

Hans bestræbelser førte ham dog ingen vegne, idet han fik kolde fødder og stak halen imellem benene, da ekspedienter begge steder vægrede sig ved at parere ordre. Han flygtede uden udbytte.

De tre øvrige, som ved et grundlovsforhør dagen derpå forsøgte at løbe fra et medansvar, blev dog onsdag kendt skyldige i medvirken.

Det drejer sig om to unge mænd på 17 og 18 år samt en 17-årig pige, der var kæreste med den ene.

De fik alle et års fængsel, hvoraf kun det halve skal afsones.

Det oplyser senioranklager Lise Frandsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der ydermere fortæller, at den ene, en 17-årig dreng, udbad sig betænkningstid i forhold til en mulig anke af dommen.

De to øvrige modtog.

Agerede chauffør Den førstnævnte, 18-årige mand blev anholdt i besiddelse af både tøj og en kniv på en adresse i Slagelses østby. Han fik sin straf den 25. maj.

Han blev som følge af en modtagelse af dommen indkaldt som vidne mod de tre, der til at starte med mente, at de intet kendte til den 18-åriges lyssky planer.

Den hoppede domsmænd og retsformand dog ikke på, da de tre sad på anklagebænken såvel mandag som onsdag i denne uge.

Kæresteparret blev alene ringet op, fordi de ejede en bil, var udlægningen ellers. At de skulle køre fra kiosk til købmand, fordi der skulle begås røveri, var derfor ikke noget, de kendte til.

Den fjerde dømte har ydermere tidligere forklaret, at han kun skulle have et lift med formålet at få fat i en energidrik.

Dømt i forening Det var formentlig en hashgæld, som udfordrede særligt den 18-årige, der blev dømt i første omgang. Derfor mente politiet også, at pengeproblemener var anstødsstenen til forsøgene på røveri, som blev begået med en halv times mellemrum.

At den unge mand stak halen mellem benene ad to omgange, er ifølge vidner en klar indikation af, at man aldeles ikke har haft med en hærdet kriminel at gøre. Ej heller i forhold til de øvrige, der nu også er dømt.

Ikke desto mindre mener retten, at alle var med på, hvad der skulle ske, hvilket også tydeliggøres af det faktum, at det ikke var den knivbevæbnede, der »rekognoscerede« og gik en tur på gerningsstederne for lige at tjekke, om der var fri bane, før forsøgene på røveri. Det var nogle af de øvrige dømte.