27-årige Christopher Trung Paulsen (V) tager hjertens gerne fire år mere i byrådet. Der er meget mere at udrette, mener han.

Ung politiker ked af tone i byråd - men er klar til at kæmpe for ordentligheden

Når vælgerne atter stryger mod stemmeurnerne til november, vil 27-årige Christopher Trung Paulsens (V) navn atter være at finde på stemmesedlen. Han har ikke opnået alt, hvad han har sat sig for lokalpolitisk. Der er desuden stadig brug for hans stemme, mener han.

Slagelse - 06. marts 2021 kl. 10:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Der skal stemmes dørklokker og hilses på i øjenhøjde frem mod kommunalvalget i november. Det skal i hvert fald 27-årige Christopher Trung Paulsen, der blev valgt til byrådet for Venstre i 2017. Han har stadigvæk meget at udrette, mener han selv, og dem, hans hjerte i særdeleshed brænder for, har brug for en stemme.

