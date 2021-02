Opholdsstedet Holmegaardshuset er efterhånden vant til at være omsust.

Send til din ven. X Artiklen: Ung mor tager til genmæle efter forstanders beskyldning om løgn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung mor tager til genmæle efter forstanders beskyldning om løgn

En ung mors beretning om coronaisolation og følelsen af indespærring i et kælderlokale prellede for nylig af på forstander på Holmegaardshuset, som brugte benævnelsen »løgnehistorie«. Her er kvindens udlægning.

Slagelse - 06. februar 2021 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

- Vi gider ikke løgnehistorier, og det er det, vi har med at gøre her.

Læs også: Kommuner skyder millioner af kroner i retning af politianmeldt opholdssted

Sådan lød den prompte kommentar fra forstander Gerda Bejder, da en ung mors beretning om 14 dage i isolation i et kælderlokale, uegnet til reel beboelse, for nylig endte som en politianmeldelse.

Gerda Bejder er indehaver af opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark, hvortil også Slagelse Kommune sender millioner af kroner hvert år, og som både akut og planlagt tager imod børn, unge og familier.

Hun reagerede skarpt på kvindens udlægning om en følelse af indespærring, der ydermere er dokumenteret ved en lydoptagelse, ligesom moren har talt med flere om sagen, herunder Socialtilsyn Øst.

Mor: - Forstander lyver Samtidig bakkes den 27-årige kvinde op af flere øvrige familier på stedet, ligesom hun nu selv tager bladet fra munden og giver sin version af sagen, som af opholdsstedet udadtil ellers er blevet betragtet som pure opspind.

- Jeg havde ikke noget valg. Vi skulle være i det lokale. Mig og mine fire børn, forklarer moren fra Odense, som Sjællandske har talt med.

Hun fastholder udlægningen og har desuden ikke meget til overs for forstanderens beskyldninger om, at hun lyver.

- Jeg måtte ikke komme ud i en uge, og flere gange oplevede jeg, at de låste døren. Det var forfærdeligt. Der stank i lokalet, der blev ikke gjort rent, og jeg måtte kæmpe for overhovedet at få en ordentlig seng. Man kan ikke byde mennesker sådan en behandling - slet ikke bag en låst dør, siger hun.

Hun anerkender, at personalet var ekstra opmærksomt på smitterisiko, i og med familien blev testet positiv for coronavirus. At blive spærret inde et sted, hvor man egentlig ikke må bo, som hun beskriver det, var dog umenneskeligt, mener hun selv.

»Kunne bare gå ud« Ifølge forstander Gerda Bejder savner kvindens beretning væsentlige nuancer. Eksempelvis kunne hun »bare gå ud, hvis hun ville«.

- Men det er ikke rigtigt. Slet ikke den første uge. Hver gang jeg sagde, at mine børn ville ud, blev der sagt nej, selv om det sagtens kunne have ladet sig gøre. Det var som en indespærring, siger kvinden, der ikke tøver eller holder sig tilbage.

- Stemningen er meget presset nu. Det kan vi alle mærke, og jeg tager gerne kampen. Siger du forstanderen imod, bliver hun vred, men jeg vil sige, hvad jeg mener. Men jeg ved også godt, at hvis jeg pakker mine ting, så mister jeg mine børn, siger kvinden, hvis navn er kendt af Sjællandske.

Får heftig kritik Stedet har i flere år fået kritik. Ifølge forstanderen er der dog tale om en snæver kreds af kritikere, der også i denne forbindelse har stået for en politianmeldelse. I virkeligheden er der tale om stribevis af forældre, der efter opholdet i Fensmark har fået fjernet deres børn.

Annette Schøt fra Slagelse, der blandt andet er initiativtager til Støtteforeningen for Slagelse Kommune, og Lotte Pedersen fra Stevns har ad flere omgange kritiseret stedet, som af familier beskyldes for at pynte på sandheder og eksempelvis gøre forældre dårligere i rapporter, end de reelt er.

De to kvinder er i øvrigt fredag gået til politiet med endnu en episode, hvor den omtalte, 27-årige mors søn angiveligt er blevet efterladt i et mørkt lokale, grædende og bag en låst dør.

- Jeg hører en, der skriger og går i panik. Jeg finder ham så i kælderen, efter en ansat har låst døren op. Her sidder han i et hjørne, hvor han er helt utryg, lyder det fra moren.

Slagelse Kommune har i løbet af to år haft 77 forløb på Holmegaardshuset. Det være sig familiebehandling, anbringelser og lignende. Kommunen har i 2019 og 2020 tilsammen sendt 21,84 millioner kroner til stedet.

relaterede artikler

Sagsbehandler sendte familier til kritiseret opholdssted: Nu er hun ansat samme sted 09. januar 2021 kl. 10:00

Mor valgte at få anbragt datter på døgninstitution: Det blev familiens redning 03. september 2020 kl. 20:41