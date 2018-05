Ung mand med hash i klammeri på diskotek

Lørdag morgen klokken 3.05 var en patrulje på et diskotek på Gl. Torv i Slagelse for at se, om alting forløb i god ro og orden.

Det gjorde det ikke.

En 19-årig mand fra Ruds-Vedby skubbede tilsyneladende umotiveret hårdt til en anden person, så patruljen tog fat i ham, men han var genstridig og gjorde en hel del modstand.

Så måtte han med en tur på stationen.

Her viste det sig, at han havde hash på sig, og han blev derfor sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Han blev også tildelt et forbud mod at komme på diskoteket de kommende to år.