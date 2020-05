Artiklen: Ung mand løj om alder og gjorde sig til tyv for 6,95 kroner

Torsdag klokken 15.15 fik politiet en anmeldelse om, at personalet i Netto på Skovvejen i Slagelse havde tilbageholdt en kunde, der var gået gennem kassen uden at betale for en energidrik til 6,95 ktonrt, som han havde stoppet i lommen.

Den pågældende var i første omgang ikke indstillet på at tale med personalet om sagen og forsøgte at løbe væk, men han blev indhentet og fastholdt, indtil politiet kort efter ankom.

Det var en ung mand, som først fortalte politibetjentene, at han var 14 år gammel, men det viste sig at være en sandhed med modifikationer.

Det var en 17-årig fyr fra Dalmose, og han blev anholdt klokken 15.13 og taget med til politistationen i Slagelse.

Han blev sigtet for butikstyveri, og fordi han ikke gav de rigtige oplysninger om sin fødselsdag, blev han også sigtet for overtrædelse af retsplejeloven.

De sociale myndigheder blev underrettet, inden han blev løsladt igen klokken 16.50.