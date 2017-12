Kunsten kender ingen grænser. Derfor er det også flere nationaliteter, som præger Guldagergaard for tiden, hvor ni håbefulde keramikkunstnere for tiden afslutter et seks uger langt ophold på stedet. Dette hoved er lavet af 23-årige Benjamin Clemens fra USA. Foto: Carsten Lysdal

Ung keramisk kunst fra hele kloden

Der var ikke et øje tørt, da ni spirende kunstnere fra hele kloden lørdag holdt fernisering på Guldagergaard i Skælskør. Her har de boet de seneste seks uger - en enkelt i endnu længere tid - og har som led i Projekt Netværk haft remedier, materialer og en seng lige ved den kunstneriske hånd.

- Det er en god mulighed for os kunstnere, som mangler et sted at fordybe os. Jeg er meget glad for de her rammer, fortæller Benjamin Clemens, som henter inspiration fra oldtidens Grækenland og levnene fra en tid, ingen nulevende i sagens natur har oplevet.