Artiklen: Ung ekspedient undlod at scanne vennernes varer

En 18-årig mand fra Skælskør var lige lovlig rundhåndet ved kassebåndet i Bilka, indtil han vel at mærke røg ud af kartoteket over medarbejdere i supermarkedet.

Den unge mand har i tiden op til 20. marts 2019, hvor han blev snuppet i sit forehavende, undladt at scanne en række småvarer, som en række af hans venner fandt på Bilkas hylder.

»Vennesalget« er sket ved, at den unge mand - og tilsyneladende ganske gavmilde kammerat - bevidst lod kammerater passere uden at kræve betaling for varerne.