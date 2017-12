Undslupne ørreder »skovles« op

Se billedserie Solen bragte glans over fiskeriet i går i bugten ved Halsskov Rev, hvor dette bundgarn tilsyneladende gør, at de mange undslupne ørreder bliver i området, så lystfiskerne kan hive dem ind fra stranden.

Slagelse - 20. december 2017 kl. 06:52 Af Tekst og foto: Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ørreder hører til de mere sjældne fangster, når lystfiskere bevæbnet med stang, fluer og blink søger fiskelykken.

Sådan er det dog ikke i disse dage i bugten ved Halsskov Rev, hvor lystfiskere fra hele Sjælland står skulder ved skulder og nærmest skovler de to-tre kilo store undslupne ørreder op på stranden, hvor de flotte mangefarvede fisk ligger i bunker i det rødlige opskyllede tang.

- Vi tror, at ørrederne bliver fanget af bundgarnet, og så bliver de ved med at svømme rundt i bugten. Måske fordi de føler, at de er tilbage i deres bur, siger Benjamin Larsholt til Sjællandske, mens han er i fuld gang med at gøre fiskegrejet klar. Han er kørt fra Roskilde efter på de sociale medier at have læst om de gode fangstmuligheder i bugten ved Halsskov Rev.

I dag onsdag er det en uge siden, at 20.000 to-tre kilo store regnbueørreder slap ud fra havbruget Musholm i Reersø, fordi der gik hul på et net, da de mange fisk blev trukket ind for at blive slagtet.

Havbrugets direktør Niels Dalsgaard anslår det økonomiske tab til mellem to og tre millioner kroner, ligesom det er tre års arbejde med opdræt af op til 60 ton fisk, der er spildt. De undslupne fisk var solgt på forhånd.

Formand for Korsør Lystfiskerforening Flemming Lundberg Petersen er bekymret for, at det store udslip ødelægger bestanden af de vilde havørreder, som lystfiskerne har brugt både tid og penge på at opbygge.

- En hel generation af hav- ørred bliver udslettet på grund af de her fisk, siger Flemming Lundberg Petersen til DR.

Han minder om erfaringer for fire år siden, hvor der også var et stort udslip. Her trængte de undslupne ørreder op i Tude Ås vandsystem, hvor de ifølge lystfiskerformanden gravede gydebankerne op og spiste de vilde ørreders æg.

Ifølge ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri vurderes udslip af regnbueørreder fra havbrug ikke at have en miljømæssig vedvarende effekt, fordi regnbueørrederne ikke kan forplante sig naturligt i Danmark, ligesom deres evne til at finde naturlig føde formentlig er dårlig.

I weekenden og mandag tirsdag var det dog begrænset med fangster af de undslupne ørreder ifølge Lars Nelmark, der i går havde taget turen fra Brønshøj til Halsskov Rev.

- Så store fangster som i dag har vi ikke oplevet de andre dage, hvor vi forgæves søgte efter dem flere steder langs kysten. Også her i bugten er der forskel på fangsterne, der afhænger af fangstmetode, siger Lars Nelmark til Sjællandske. Kort tid efter har han bid igen. Han fisker med flue, som han kan kaste langt ud, fordi han også har en flyder monteret. Hertil er han blandt dem, der står nærmest bundgarnet, der åbenbart får de mange ørreder til at blive i området.