De togrejsende på perron fire og fem kan ikke benytte den nye bro, der dog er forberedt til en eventuel senere trapppe. Og på perron to og tre må der kigges langt efter elevatorer. Foto: Arne Svendsen

Undren over bro uden to nedgange og elevatorer

Bro over sporet er dog forberedt for mulig nedgang til spor fire og fem, men DSB vil ikke betale for elevatorer.

Slagelse - 07. juni 2021 kl. 13:49 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Den nye bro over sporet på Slagelse Station er snart ved at være klar som forbindelsesvej i byen. Til glæde for ikke mindst studerende på SDU og Absalon, der kommer med tog, bus eller parkerer deres bil ved Nordre Stationsvej.

Men broen har altså visse mangler. Det mener i hvert fald Sebastian Adorján Dyhr, 49 år, der bor i Nyrup ved Stenlille og jævnligt kommer på Slagelse Station.

- Det er da helt fjollet, at der kun er en enkelt trappe, nemlig ned til spor to og tre. Der mangler en til spor fire og fem, hvor blandt andet toget fra Høng-Tølløse Banen holder. Det kunne da godt være, at der var nogle studerende fra SDU eller Absalon, som også benytter det tog, siger Sebastian Adorján Dyhr.

Han undres også over, at der ikke er lavet elevatorer i forbindelse med broen.

- Det betyder jo, at broen ikke vil kunne benyttes af folk, der kommer kørende med en barnevogn. De vil ikke kunne komme op på broen hverken ude i siderne eller fra perronen. Det er da ikke så praktisk, mener Sebastian Adorján Dyhr.

Forberedt til trappe Han har talt med programleder Torben Hjelm fra Slagelse Kommune, der har kunnet fortælle om de beslutninger, der er blevet truffet omkring broen for et par år siden.

Her førte borgmester John Dyrby Paulsen (S) forhandlinger med DSB om, hvordan den 27 millioner kroner skulle finansieres.

Det endte med at DSB ville betale 8,5 millioner kroner. Hvilket hovedsageligt rakte til trappen ned til spor to og tre.

- En bro til spor fire og fem ville DSB ikke betale. Begrundelsen er, at de tog der kører ind på spor fire og fem ikke er så lange, at de når ud til broen. Derfor er det lettest for de rejsende at bruge tunnelen. Men vi har dog sørget for, at broen er forberedt til, at DSB måske på et tidspunkt kommer på bedre tanker og vil betale en trappe, siger John Dyrby Paulsen.

Ikke krav om elevatorer Borgmesteren havde også gerne set, at der blev lavet elevatorer i forbindelse med trappen. Det ville koste i størrelsesordenen fem millioner kroner ifølge det der blev oplyst i forbindelse med sagens behandling i byrådet i juni 2019.

- Det ville DSB dog ikke betale for, og jeg mener ikke, at skatteyderne i Slagelse Kommune skal betale for det, siger borgmesteren.

Torben Hjelm oplyser, at DSB henholder sig til, at Trafikstyrelsen ikke vil stille krav om, at der skal etableres elevatorer i forbindelse med trappen.

Det krav vil man ikke stille, fordi der er elevatorer i forbindelse med alle spor i tunnelen.

Ny trappe udskudt Torben Hjelm oplyser i øvrigt, at det først bliver 14. eller 15. juni, at trappen fra broen og ned til grunden mellem Absalon og SDU ankommer.

I forbindelse med opsætningen af trappen fra broen og ned til arealet ved busstationen blev det ellers oplyst, at denne trappe ville blive sat op 2. juni.