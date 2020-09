Undgå tidsbestilling via walk-in-vaccination

Se billedserie Tilbage i maj havde Lægecenter Korsør drive-in-vaccination mod lungebetændelse. Nu bliver det walk-in til fods for vaccination mod influenza. Foto: Helge Wedel

Lægecenter Korsør byder 1500 af deres patienter på gratis influenza-vaccination udendørs i gården på grund af covid-19. I foråret var der drive in til vaccinationer for lungebetændelse.

Slagelse - 24. september 2020 kl. 08:15 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag den 1. oktober bliver store stikkedag hos Lægecenter Korsør på Gl. Banegårdsplads. Her indbydes de omkring 1500 af lægecenterets patienter, der er omfattet af det gratis tilbud om influenzavaccine, i aldersrækkefølge til at få deres stik udendørs i gården bag lægecenteret. Normalt sker det indendørs, men grundet corona er den udendørs løsning valgt.

- Vores mål er at få vaccineret de, der måtte ønske det uden at have besvær med at bestille tid, siger læge Helge Madsen.

For at overholde coronarestriktioner om blandt andet afstand, er patienterne indkaldt i aldersrækkefølge med de ældste først, mens patienter på 85 eller derover først indbydes til vaccination den 30. oktober eller 2. november, fordi de skal have en anden vaccination, der endnu ikke kan leveres.

Husk mundbind Vaccination vil ifølge Helge Madsen foregå med vanlig diskretion i skure bag presenninger, ligesom personale vil vise patienterne til rette og sørge for at der holdes afstand. Patienterne skal huske mundbind, varmt tøj, sit sundhedskort og godt humør, som det lyder i indbydelsen.

Der er tilbud om gratis influenza vaccination til ældre over 65 år, ved visse kroniske sygdomme, førtidspensionister og gravide i sidste del ag graviditeten.

Rækkefølgen Denne aldersrækkefølge er gældende 1. okober:

Mellem 80 og 84 år er mødetiden 8.30 til 10.00.

Mellem 75 og 79 år er mødetiden 10.30-12.00

Mellem 70 og 74 år er mødetiden 13.00-14.30

Mellem 65 og 69 år er mødetiden 15.00-16.30

Helge Madsen tilføjer, at patienter med kroniske sygdomme, som også giver mulighed for gratis influenzavaccination, men som ikke opfylder alderskriteriet, bliver kontaktet for tid til vaccination en anden dag. Han regner med, at omkring 750 bruger walk-in-tilbuddet.

Drive-in-erfaring Lægecenter Korsør har erfaringer med at uddele vaccinationsstik i gården. Tilbage i maj blev der givet gratis vaccination mod lungebetændelse som driv-in, mens patienterne blev siddende i deres biler.

Efter stikket skulle bilerne vente 15 minutter, før de måtte køre, så det var sikret, at der ikke opstod bivirkninger eller komplikationer.