Jens Christensen med de papirer, der dokumenterer, at hjemmeplejen intet har skrevet om, at hans mor ikke har fået mad, som det har været tilfældet i flere dage.

Undersøgelse på vej: Hvorfor fik 87-årig ikke mad af hjemmeplejen?

Slagelse - 26. maj 2018 kl. 07:32 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktør i Slagelse Kommmune vil have undersøgt, hvordan hjemmeplejen i mindst 10 dage undlod at give 87-årig dement kvinde mad. Også politisk udvalg drøfter sagen, som Sjællandske bragte frem fredag, hvor det blev beskrevet, at hjemmeplejen siden 1. maj i mindst 10 dage undlod at give den 87-årige demente kvinde den mad, som hun er visiteret til at få i sit eget hjem, hvor der også er sat ekstra tid af til at få hende til at spise maden.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Irene Wenzell, hvorunder hjemmeplejen hører, har kontaktet Sjællandske.

- Jeg kan kun beklage dybt. Og jeg har nu fra de involverede bedt om en uddybning, så vi kan finde ud af, hvad der er sket, hvorefter jeg vil orientere politikerne i forebyggelses- og seniorudvalget, siger Lone Irene Wenzell.

- Hvordan kan hjemmeplejens svigt fortsætte også efter, at de pårørende har gjort opmærksom på, at den 87-årige ikke har fået nogen mad?

- Det skal vi også have klarlagt. Uden jeg ved det, er der måske tale om kommunikationssvigt. Det er meget vigtigt, at vi har et system, der sikrer vores borgere en god og tryg service, siger Lone Irene Wenzell.

- Får offentligheden besked, når du har fundet årsagen?

- Jeg er nødt til at balancere, for jeg må ikke kommentere på helt konkrete personsager, men jeg vil sørge for, at de involverede inklusiv de pårørende får besked, når jeg har fået uddybet sagen, siger Lone Irene Wenzell. Hun håber, at der er tale om et enkeltstående svigt fra hjemmeplejen.

Ali Yavuz (S) er formand for forebyggelses- og seniorudvalget. Han har bedt om et notat til det næste møde i udvalget, efter at have læst om sagen i Sjællandske.

- Det er bare ikke godt nok. Vi må lægge os fladt ned. For hjemmeplejen skal være tryg for vores borgere, så det skal vi have rettet op på, når sagen er belyst, siger Ali Yavuz.

- Tror du, at denne sag får konsekvenser for nogen?

- Det er alt for tidligt at sige noget om. Nu får vi et notat, og drøfter det på vores næste udvalgsmøde, siger Ali Yavuz.

Det var den 87-årige kvindes 55-årige søn, der henvendte sig til Sjællandske, fordi han mente, at hjemmeplejens omsorgssvigt skulle offentligt frem og også til politikernes kendskab.

- Det gør mig simpelthen ekstra gal, at hjemmeplejens manglende servering af mad til min mor bare fortsætter, selv om vi med billeder og henvendelser gør opmærksom på, at hun ikke har fået mad, sagde Jens Christensen til Sjællandske i går.

Den 87-årige kvindes familie har nu besluttet at forlade den kommunale hjemmepleje og skifte til en privat leverandør.

Ifølge Jens Christensen har forklaringerne fra områdelederen i hjemmeplejen på de mange svigt med manglende servering af mad været, at det skyldes, at der har været afløsere hos den 87-årige demente kvinde.

- Jeg kan altså ikke forstå, at en afløser ikke kan læse på en seddel, hvilke opgaver der skal udføres. Og som jeg har forstået, så skal en hjemmeplejer skrive ned, hvis en borger ikke vil have en ydelse. Men i den aktindsigt, jeg har fået, står der ikke en eneste gang, at min mor skulle have sagt nej til at få mad, forklarede Jens Christensen i avisen.

Også den 87-åriges medicin, der skal være låst inde, fordi hun ikke kan kende forskel på piller og slik, har familien fundet stående frit fremme på køkkenbordet.