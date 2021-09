Torsdag afholdte Ældre Sagen vælgermøde i Skælskør. Her repræsenterede Troels Brandt Radikale Venstre og Helle Dalsgaard repræsenterede SF. Emnet på dagsordenen torsdag var ældreområdet, og det er et emne, der er højt på dagsordenen hos vælgerne i Region Sjælland. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Undersøgelse: Her er de vigtigste emner i valgkampen

Med mindre end to måneder til kommunal- og regionsrådsvalget tegner en ny undersøgelse et forholdsvist tydeligt billede af, hvilke lokalpolitiske emner, der er mest interessante for indbyggerne i Region Sjælland.

Slagelse - 25. september 2021 kl. 10:58 Af Anna Gudmann Hansen og Martin Olsen Kontakt redaktionen

Ud af 18 mulige emner er sygehuse og sundhedsvæsen det, som flest vælgere i Region Sjælland mener er blandt de vigtigste emner for politikere at beskæftige sig med. 37 procent af vælgerne har vurderet det som et af de tre vigtigste. Sundhedsområdet er nært forfulgt af ældreområdet, som 32 procent vurderer, er blandt de tre vigtigste emner. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Epinion har foretaget for Constructive Institute blandt indbyggerne i Region Sjælland. Resultaterne blev fremlagt ved et seminar på Sjællandske Medier i denne uge.

Flere ældre og corona Torsdag eftermiddag afholdte Ældre Sagen vælgermøde i Skælskør. Her var blandt andet Radikale Venstre og SF repræsenteret med henholdsvis Troels Brandt og Helle Dalsgaard. Ingen af de to byrådskandidater er overraskede over resultatet fra undersøgelsen.

- Det er helt naturligt, lyder det fra Troels Brandt om, hvorfor det er netop de emner, der er øverst på dagsordenen hos mange vælgere. Det er der hovedsageligt to grunde til, men er han.

- Det hænger sammen med udviklingen i demografien, siger han med henblik på, at der er kommet markant flere ældre til, også i Slagelse Kommune.

I 2010 var der 13.588 personer i kommunen over 65 år. I år er der 17.585 over 65.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Derudover peger han på pandemi, Danmark og resten af verden har kæmpet sig igennem det senest halvandet år.

- Jeg tror også, det har gjort noget, at vi har haft corona. Jeg tror, der er kommet en ny åbenhed om at organisere sig anderledes, siger Troels Brandt.

En generation med noget på hjerte

Udmeldingerne fra Troels Brandt tilslutter Helle Dalsgaard sig. Hun stiller op til byrådet for SF til kommunalvalget i november, og hun mener også at både corona og den voksende ældregruppe kan være årsag til undersøgelsens resultat. Men hun mener også, det er fordi, den gruppe, der er ved at blive gamle, har noget på hjerte.

- Vi er nogle, der er vant til at sige vores mening i større grad end dem, der er 80 nu, siger hun om gruppen af de de 60-årige, som hun også selv er en del af.

Ifølge Helle Dalsgaard kan det også tilskrives, at ældreplejen halter bagefter.

- Det går ikke godt i ældreplejen. Det tror jeg, det er de færreste, der synes, det gør, siger hun.

Epinions undersøgelse er repræsentativ og gennemført på baggrund af 1002 interview med danskere bosat i Region Sjælland i alderen 18+.