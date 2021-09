Både røgfri skoletid og arbejdstid har været på dagsordenen hos Slagelse Kommunes byråd i den seneste periode. Alligevel er emnet »forebyggelse« langt nede på dagsordenen hos vælgerne i Region Sjælland, når de snart går til valg. Foto: Allan Nørregaard

Undersøgelse: Forebyggelse står nederst på dagsordenen

Forebyggelse er nederst på dagsordenen hos vælgerne, viser en ny undersøgelse. Det er blandt andet, fordi politikerne selv er for dårlige til at fokusere på de langsigtede løsninger. Det mener byrådskandidater i Slagelse Kommune fra både S og V.

Slagelse - 29. september 2021 kl. 09:24 Af Anna Gudmann Hansen og Martin Olsen Kontakt redaktionen

Forebyggelse af sygdomme og lidelser er langt ude i periferien på radaren, når indbyggerne i region Sjælland skal udvælge de vigtigste dagsordener for lokalpolitikerne. Således viser en ny undersøgelse, at kun tre procent af indbyggerne i Region Sjælland mener, at forebyggelse er blandt de vigtigste emner at tage sig af for lokalpolitikere.

Det kan måske undre, da sygehuse og sundhedsvæsen omvendt regnes som værende de vigtigste ting i samme undersøgelse.

Valg hver fjerde år spænder ben Hvorfor det alligevel er tilfældet, at forebyggelse står nederst på vælgernes dagsorden, har borgmesterkandidat og byrådsmedlem i Slagelse Kommune, Knud Vincents (V), et bud på.

- De langsigtede mål, dem får vi aldrig rigtig gjort noget ved, fordi der er valg hvert fjerde år, siger han.

Til gengæld mener han ikke, det bør spænde ben for det politiske fokus på lange løsninger.

- Det er helt afgørende, at vi investerer i langsigtede løsninger, men de er netop langsigtede, vi ser først resultaterne langt henne, siger han.

Det aktuelle i fokus Ali Yavuz (S), byrådsmedlem og formand for forebyggelses- og seniorudvalget, mener også, der er en mangel på det langsigtede blik, når der er valgkamp, og at det kan være en af årsagerne til, at emnet forebyggelse står lang nede på dagsordenen hos vælgerne.

- Der er fokus på de problemer, vi står over for nu, siger han.

- Vi skal investere langsigtet. Man kan jo tage problemerne i opløbet, i stedet for lappeløsninger, tilføjer han.

Ingen røgfri arbejdstid Et af de områder, der falder ind under kategorien forebyggelse, er at få færre til at ryge.

I 2018 havde Slagelse Kommunes byråd emnet røgfri arbejdstid på dagsordenen. Et flertal var fortalere for at indføre tiltaget, men forslaget blev nedstemt i økonomiudvalget. Flertallet imod at indføre et forbud mod rygning i arbejdstiden bestod af Liberal Alliance, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre. Til gengæld vedtog et flertal et forbud mod rygning i skoletiden.

Ali Yavuz er, og var også dengang, fortaler for et rygeforbud i arbejdstiden i kommunen.

- Der er Slagelse bare en sort plet, siger han.

I følge Kræftens Bekæmpelse er Slagelse Kommune den eneste kommune på Vestsjælland, der ikke har enten helt eller delvist indført røgfri arbejdstid. Både Ringsted, Faxe og Odsherred Kommune har indført røgfri arbejdstid med få undtagelser i 2021.

Det skal italesættes Ifølge de to politikere, er forebyggelse altså et vigtigt emne fra politisk hold, og på spørgsmålet om, hvordan man ændrer vælgernes holdning til emnet, svarer de begge, at det drejer sig om opmærksomhed.

- Vi må bare prøve, og prøve, og prøve at italesætte det, siger Ali Yavuz.

Ligeledes svarer Knud Vincents på spørgsmålet om, hvordan man skaber bevidsthed hos vælgerne om emnet:

- Det gør man ved at snakke om det. Jo mere, vi snakker om det, jo mere vi siger, vi vil det, siger han.

Epinion har foretaget undersøgelsen for Constructive Institute, der arbejder for at fremme konstruktiv journalistik. Undersøgelse er gennemført på baggrund af 1002 interview med danskere bosat i Region Sjælland i alderen 18+. Resultaterne er repræsentative og blev fremlagt ved et seminar på Sjællandske Medier tidligere på ugen.