Underskud på 446.000 kroner: Kommune siger nej til at hjælpe

SVØM Slagelse Korsør må klare sig uden kompensation fra Slagelse Kommune oven på den lange periode med en lukket svømmehal i Slagelse. Svømmeklubben vil arbejde på at få beslutningen ændret.

Slagelse - 09. september 2021

Der var ingen hjælp at hente i byrådets kultur- og fritidsudvalg, som har afvist at give SVØM Slagelse Korsør kompensation oven på det økonomiske tab i forbindelse med renoveringen af Slagelse Svømmehal.

Ligesom den kommunale administration var politikerne i udvalget nervøse for, at det kunne danne præcedens at hjælpe svømmeklubben ekstraordinært. Det kunne føre til, at andre foreninger i lignende situationer så kunne forvente også at få ekstra støtte.

Lukningen af svømmehallen i Slagelse kom til at vare fra 1. juli sidste år og frem til årsskiftet. På grund af corona-situationen, hvor svømmehallen alligevel skulle være lukket, blev renoveringen af hallens klimaskærm på tag og facade rykket frem, så lukke-perioden blev længere, end den skulle være ifølge den oprindelige tidsplan.

SVØM Slagelse Korsør, der har opgjort sit tab på dén konto til lige knap 460.000 kroner, kom ud af 2020 med et underskud på 446.000 kroner efter at have mistet 325 medlemmer.

Politikerne i kultur- og fritidsudvalget har tilføjet deres beslutning om at afvise kompensation, at de er indstillede på at følge svømmeklubbens økonomi tæt, hvis klubben er interesseret i det.

Kommunen henholder sig desuden til, at den tidligere har givet klubben 64.000 kroner fra corona-hjælpepuljen efter to aflyste sommerstævner, ligesom de folkeoplysende tilskud og andre tilskud er fastholdt på trods af de manglende aktiviteter.

Samtidig mener kommunen, at det kan være svært at skille medlems-konsekvenserne af svømmehals-renoveringen fra den tilbagegang i medlemstallet, som kan tilskrives coronaen.

Klub giver ikke op I svømmeklubben har udvalgets afslag vakt forundring, og ifølge en skriftlig kommentar fra SSK-formand Jørn Birch og næstformand Katarina Vestbjerg vil de have uddybet begrundelsen fra kommunen:

»Vi vil søge dialogen med kommunens forvaltning omkring afslaget. Vi oplever svaret uklart og upræcist«, skriver de, og fortsætter:

»Vi forventer, at dialogen vil skabe indsigt og forhåbentlig et mere positivt resultat«.

Idrætsråd bakker op SVØM Slagelse Korsør får fuldtonet opbakning fra Slagelse Idræts Råds formand, Jørn C. Nielsen, i bestræbelserne på at få kommunen til at skifte mening og give klubben kompensation for de tabte indtæger under Slagelse Svømmehals nedlukning.

- Vi synes jo, det er rigtig ærgerligt, at man ikke er i stand til at tage vare på det, man selv har håndteret fra kommunens side, så jeg håber, man vil samle op på det, og vi vil også prøve at påvirke. Det er ikke rimeligt. På ingen måde, siger Jørn C. Nielsen.

Kultur- og fritidsudvalget begrunder blandt andet afslaget på ekstraordinær støtte til svømmeklubben med, at det kunne føre til, at andre foreninger i lignende situationer, hvor en hal eller et andet idrætsanlæg må holde lukket, også forventer en økonomisk håndsrækning.

- Jo, men det her er jo en lidt anderledes situation, hvor udbuddet på renoveringen bliver lavet så sent, at arbejdet først går i gang i efteråret. Det burde ligge i sommerperioden. Kommunen må prøve at tage skeen over i den anden hånd, for det er ikke i orden. Det må være rimeligt, når man lige pludselig mister kontingent-indtægter, at man prøver at hjælpe, lyder det fra Jørn C. Nielsen.