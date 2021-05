Havnen investerer i miljørigtige teknologier til forbedring af miljøbelastningen til omgivelserne.

Underskud for andet år i træk

Corona har betydet lavere aktivitet i Korsør Havn. Bestyrelse vil undersøge mulighed for flere havne-

For andet år i træk kommer Korsør Havn ud med et underskud.

Det fremgår af den årsrapport for havnen, som fremlægges til godkendelse på byrådets møde mandag.

- Havneaktiviteterne har i året været påvirket af Covid-19, hvilket har resulteret i et lavere aktivitetsniveau, hedder det blandt andet i årsrapporten.

Her kan man læse, at årets resultat før afskrivninger er et overskud på 2,1 millioner kroner. Efter afskrivninger på 4,1 millioner kroner ender man dog op med et underskud på godt to millioner kroner.

En lille forbedring i forhold til 2019, hvor underskuddet var godt 2,6 millioner kroner.

Fortsat stor kapital Der gøres dog opmærksom på, at havnen har en egenkapital på 143,5 millioner kroner og dermed fortsat har både en stor egenkapital og en god likviditet.

- Havnens resultat for året er i forhold til havneloven positivt, står der også at læse i rapporten.

Der sigtes her til, at det fremgår af Havnelovens § 9 stk. 16, at en kommunal selvstyrehavn skal overgå til at være en kommunal havn, når den i fem på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger.

Havnens underskud er efter afskrivninger og påvirker dermed ikke havnelovens bestemmelse om ændring af ejerstatus.

Ny beliggenhed? Det fremgår af årsrapporten, at bestyrelsen har fokus på havnens indtjening og budgetterer med et positivt nettoresultat indenfor de kommende år.

Den fem mand store bestyrelse har blandt andre tidligere Skælskør-borgmester Ole Drost (V) og borgmester John Dyrby Paulsen (S) som medlemmer.

Der står også at læse, at ledelsen i året har arbejdet med mulighederne for at udvide havnens aktiviteter, herunder flytning af havnen fra Korsør til ny beliggenhed.

Ledelsen har fået udarbejdet en teknisk og markedsmæssig rapport som vil indgå i det videre strategiske arbejde med Korsør Havns fremtid.

Flere havnearealer Havnen investerer i miljørigtige teknologier til forbedring af miljøbelastningen til omgivelserne. I den forbindelse er der indkøbt en ny hybridkran og havnen er med i NON-STOP EU projekt, hvis intention er, at der bliver lagt landstrøm i Amerikakajen.

Landstrømsanlægget vil reducere emissioner og støj fra skibe i havnen væsentligt og muliggøre brug af elektriske kraner og

Kommunens økonomiudvalg anbefalede på sit møde tirsdag byrådet at godkende regnskabet med følgende tilføjelse:

- Økonomiudvalget bemærker, at Korsør Havn for andet år i træk har underskud, og bakker op om bestyrelsens arbejde for at rette op på dette, herunder undersøge mulighederne for flere havnearealer.