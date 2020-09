I Slagelse Kommune modtog man sidste år otte underretninger om et barn eller en ung om dagen. Det nye behandlingstilbud Barnets Blå Hus skal hjælpe de, der kommer fra et hjem med misbrug. Foto: Fleur Sativa

Underretninger på stribe: Nu står frivillige klar til at hjælpe børn fra misbrugsfamilier

Slagelse Kommune oplever rekordhøjt antal underretninger om børn og unge i mistrivsel. Nu er nyt - og gratis - behandlingstilbud åbnet som en hjælp til misbrugsfamilier.

Slagelse - 12. september 2020 kl. 12:16 Af Fleur Sativa

- Uanset, hvor man befinder sig, så er børn og familier velkommen til at henvende sig og modtage den hjælp, som vi kan tilbyde. Vi er klar.

Sådan lød det fredag eftermiddag ud af højtalere opstillet på Langes Gård i Slagelse. Her - i nummer 10 - er et nyt og gratis behandlingstilbud til børn og familier fra hjem med misbrugsproblemer nemlig netop åbnet.

»Barnets Blå Hus«, der er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen og drevet af frivillige, har indgang fra Smedegade. Herfra vil tilbydes hjælp i form af terapi og fællesskabende aktiviteter. Og det glæder kommunens borgmester, John Dyrby Paulsen (S).

- Jeg håber, at Barnets Blå Hus og deres måde at gøre tingene på måske kan udfordre os lidt og inspirere os. Og jeg håber, at det også sker den anden vej rundt, forklarer han til Sjællandske.

Fredag blev den røde snor klippet af borgmester John Dyrby Paulsen (S) med hjælp fra leder Inge Overgaard Jakobsen. Foto: Fleur Sativa



Misbrug årsag til hver 10. underretning Fredag var borgmesteren selv til stede ved den officielle åbning. Her holdt han blandt andet en tale og klippede den røde snor ved indgangen til det nye tilbud, der drives af Blå Kors.

For i Slagelse Kommune modtog man sidste år hele 2070 underretninger om et barn eller en ung under 18 år.

"Vi har den udfordring (i Slagelse Kommune, red.), at vi har familier, der er udfordret på forskellige måder"

- John Dyrby Paulsen (S), borgmester - John Dyrby Paulsen (S), borgmester Det svarer til mere end otte underretninger per arbejdsdag og er det andet højeste antal underretninger i Region Sjælland kun overgået af Næstved Kommune. Her blev der til sammenligning indgivet 2541 underretninger i hele 2019. Ud af de i alt 2070 underretninger, som Slagelse Kommune modtog, handlede 249 om en bekymring for enten et misbrug hos barnet selv eller hos forældrene.

Altså var misbrugsproblemer i familien sidste år årsag til mere end hver 10. underretning i kommunen.

Flere udfordringer Ifølge John Dyrby Paulsen er Barnets Blå Hus således en vigtig medspiller på området, som han på vegne af kommunen »hilser meget velkommen«:

- Vi har den udfordring (i Slagelse Kommune, red.), at vi har familier, der er udfordret på forskellige måder. Og det hænger sammen med vores socioøkonomiske profil, forklarer borgmesteren.

For eksempel står 4,1 procent af arbejdsstyrken i Slagelse Kommune udenfor arbejdsmarkedet som fuldtidsledige. Det er en halv procent mere end landsgennemsnittet, viser tal fra Danmarks Statistik. Artiklen forsætter efter billedet...

- Jo før, de her familier og børn får hjælp, jo bedre og nemmere kommer de ud på den anden side, fastslår leder af Barnets Blå Hus i Slagelse, Inge Overgaard Jakobsen. Foto: Fleur Sativa



Antallet af underretninger er således et udtryk for, at der bliver handlet på udfordringerne, mener borgmesteren. Så familier, der har det svært, får den rette hjælp, siger han.

Glad for underretninger - Det kan godt være, at vi som kommune ville være de her underretninger foruden. Men hvad nu, hvis de ikke blev underrettet? Hvad var der så sket? spørger borgmesteren retorisk og peger på, at »en underretning for meget er bedre end en underretning for lidt«:

- Først når vi hører om problemerne, kan vi handle på dem. Og løse dem. Så det ville ikke være rart at have et mørketal. For måske kunne vi så klappe hinanden på skuldrene og sige: »Der er ikke noget galt.« Men det ved vi jo, der er, slår han fast.

"Så håber jeg, at man også som pårørende, ven eller nabo tør prikke en familie på skulderen og spørge: Har I hørt om det her tilbud?"

- Inge Overgaard Jakobsen, leder af Barnets Blå Hus Slagelse - Inge Overgaard Jakobsen, leder af Barnets Blå Hus Slagelse Slagelse Kommune kan således henvise familier til Barnets Blå Hus, men børn og familier kan også selv henvende sig og få en første samtale. Er man barn, kan man også komme sammen med en kammerat eller en anden voksen, oplyser lederen af det nyåbnede Barnets Blå Hus i Slagelse, Inge Overgaard Jakobsen.

Anonyme henvendelser - Og så håber jeg, at man også som pårørende, ven eller nabo tør prikke en familie på skulderen og spørge: »Har I hørt om det her tilbud? Måske er det noget for jer«, siger hun og peger på, at det er vigtigt at få hjælpen »så tidligt som muligt«:

- Jo før, de her familier og børn får hjælp, jo bedre og nemmere kommer de ud på den anden side, fastslår Inge Overgaard Jakobsen.

Et gruppeforløb varer typisk et halvt år, hvor man kommer fast hver uge. Men forløbet kan forlænges, hvis det vurderes, at behovet er der, oplyser Blå Kors.

Henvendelser kan i øvrigt ske anonymt og uden visitation fra kommunen.

Barnets Blå Hus er åbnet på Langes Gård 10 i Slagelse og har indgang fra Smedegade. Foto: Fleur Sativa



Til at fejre den officielle åbning var også gardehusarregimentet hesteskadron. Foto: Fleur Sativa



Under åbningen overrakte direktør i Spar Nord Fonden Slagelse, Michael B. Rasmussen, 655.400 kroner til Blå Kors. Pengene går til organisationens i alt seks »Barnets Blå Hus«-centre - heriblandt i Slagelse. Foto: Fleur Sativa