Se billedserie Trods utallige underretninger fik forældre lov til fortsat at have børn på hjemadressen. Nu tiltales de for mishandling og vold igennem 14 år.

Underretninger er strømmet ind i årevis: Forældre tiltalt for daglig vold og mishandling

I næste uge begynder retssag mod voldsanklagede forældre. En sammenbragt søskendeflok på seks har ifølge politiet i årevis, mens kommune så til og troede på det bedste i mor og far, fået prygl, når de ikke makkede ret. Vold og omsorgssvigt var en fast ingrediens i hverdagen.

Slagelse - 24. juni 2020 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et fordrukkent forældrepar fra Slagelse, der de seneste måneder har været omtalt hyppigt i særligt Sjællandske, entrerer i næste uge anklagebænken.

Det sker som følge af en politianmeldelse og nu et anklageskrift, der skitserer mishandling og vold begået mod parrets i alt seks sammenbragte børn, der ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi gentagne gange er blevet afstraffet med slag, skub, rusk og lignende igennem de seneste 14 år.

Den yngste i flokken, en pige, er født i 2007, mens den ældste forlængst er fløjet fra en rede, der langtfra har bibragt nogen form for smil og glæde.

Den har snarere kostet livsvarige ar på sjælen, har det nu flere gange lydt fra to af søstrene, nu voksne Sabrina og Sarah Pedersen, der i januar tog bladet fra munden.

Her lagde de så godt som alt frem i Sjællandske efter, hvad de begge har betragtet som svigt igennem en hel barndom fra ikke kun forældrene, hvor den mandlige, 37-årige part er deres stedfar, men også kommunen og systemet som helhed.

- Vi har altid fået at vide, at vi løj, har søstrene tidligere fortalt.

Systematisk og som led i afstraffelse

Forældreparret, der også består af en 38-årig kvinde, tiltales for mishandling efter straffelovens paragraf 245 samt vold.

De begge anklages til dels også for medvirken, idet de »i forening og efter fælles forståelse« har set til, når den anden part knaldede de små en lussing på siden af hovedet. De har dog også pryglet børnene i fællesskab, lyder det i tiltalen, der kan sende begge forældre bag tremmer.

Ifølge søstrene, der stort set ikke har kendt deres biologiske far grundet en længere fængselsstraf, blev slagene, der blev uddelt, en form for hverdagskost.

- Det hårdeste var ikke at blive slået og få en flad. Det kunne vi forholde os til. Det er jo bare fysisk smerte. Det værste er det, der rammer sjælen. Vi har fået at vide, at vi ikke duer til noget, og at vi var en belastning, har det tidligere lydt fra Sabrina Pedersen, der som ganske ung også er blevet smidt udenfor i nattøj midt om natten, hvormed hun måtte spadsere hen til en veninde.

Hun kom senere på efterskole som ganske ung teenager.

Tiltale: Mor gav ordren Ifølge anklageskriftet skal forældrene have mishandlet børneflokken systematisk og »som led i afstraffelse«. Det er angiveligt sket ved slag på krop og i ansigt, ligesom mor og stedfar har både rusket og skubbet til børnene med blå mærker og ømhed til følge.

Som skrevet lyder det i tiltalen, at de begge »var vidende og indforstået« med den andens vold mod børnene. Den mandlige part, der burde have ageret faderskikkelse for såvel biologiske børn som dem, der fulgte med, da han mødte den i dag 38-årige kvinde, har dog angiveligt ofte slået børnene eller holdt hårdt fast i dem efter ordre fra moren.

På skiftende adresser Forældrene er indtil 2014 flyttet 23 gange, fremgår det af aktindsigt i sagen hos Slagelse Kommune. Det er også, hvad der beskrives i anklageskriftet, der sender de to i Retten i Næstved på onsdag og torsdag i næste uge.

Her står, at volden og mishandlingen er sket på skiftende bopæle, fortrinsvis i Slagelse og Korsør.

Familien har dog som beskrevet boet flere forskellige steder. Eksempelvis også i Morsø Kommune, hvorfra familien kom, da den i 2008 flyttede til Holbæk Kommune. Her fulgte samtidig en underretning med, som præciserede, at der burde igangsættes en såkaldt paragraf 50-undersøgelse af forældrene.

Sarah og Sabrina Pedersen skal vidne

mod deres mor og stedfar, når

retssagen starter onsdag i næste uge.



Dengang bekymrede man sig på søstrenes skole, fordi de ofte fremstod »beskidte, sjuskede og forsømte«, står der i dokument, som fremgår af aktindsigten.

Talrige underretninger Der er stadig et barn på hjemadressen, og forældrene ser flere af deres børn. Det forlyder i den henseende, at Slagelse Kommune har øje på, hvorvidt det fungerer i hjemmet.

Et faktum er dog, at det langtfra var fryd og gammen, der prægede stemningen, dengang både Sabrina og Sarah Pedersen, der i dag er 22 og 20 år, boede hjemme.

De beretter om hashrygning, druk og sprutorgier, og hvis de fik sagt noget forkert eller gjorde oprør mod forældrenes livsstil, blev de afstraffet.

Underretninger fra skoler, institutioner og personer tæt på særligt de to søstre er da også talrige. Både klasselærere og pædagoger har i løbet af årene såret tvivl om forældrenes evne til at håndtere deres børn, der i lange tider klarede sig selv, trods de var ganske små.

I en underretning fra en skole i Mørkøv, hvor familien boede tilbage i 2009, skrives det, at den ene søster har forklaret, at der »meget sjældent er noget spiseligt mad i huset - hvilket vil sige, at der ofte kun er muggent brød og ingen pålæg,« lyder det i underretningen, hvor det også fremgår, at hun på en måned - midt i voksealderen vel at mærke - tabte sig med tre til fem kilo.

- Der er ingen tvivl i mit sind om, at denne familie og i særdeleshed disse to piger har et meget stort behov for omsorgsfuld hjælp, lyder det fra klasselæreren.

Det fremgår ligeledes, at skolen har forsøgt at få kontakt til moren ad adskillige omgange - uden held - hvilket ifølge søstrene skyldes, at hun bevidst ikke tager telefonen.

- Desuden har vi på skolen valgt at indkøbe havregryn og rugbrød, som de to piger hver morgen og til frokost må benytte sig af, skrives det videre.

