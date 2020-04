26-årig mand fra Slagelse venter lige nu - som mange andre sigtede - på at få deres sag afgjort i retten. Arkivfoto

Underbuksetyv tiltalt for chikane og vold: Kørte desuden i tog 184 gange uden billet

Slagelse - 15. april 2020 kl. 14:35 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

26-årig mand fra Slagelses synderegister er snart så langt, at han ikke undslipper rettens kløer. I øjeblikket kan manden formentlig ikke nå at få flere punkter lagt til anklageskriftet, da han lige nu sidder i forvaring på Psykiatrien i Slagelse. Hans sag skulle som mange andre være behandlet her i foråret, men er nu blevet udsat på ubestemt tid.

Blandt de mere graverende forhold er, at han er sigtet for at køre i tog mellem Slagelse og København og Slagelse og Korsør uden billet mindst 184 gange, hvilket har påført DSB et tab på mindst 138.400 kroner.

De mange »fribilletter« er brugt i perioden 26. juni 2017 til 11. februar 2018, og gratisten har egentlig allerede været indkaldt til retten - men udeblev.

Den 26-årige er også sigtet for at kaste en uåbnet øldåse i ansigtet på en person, ligesom offeret efterfølgende fik tildelt flere slag og spark af den 26-årige. Dette skete ifølge anklageskriftet på en adresse i Slagelse den 23. maj 2018.

Manden, der anses som stalker, er også sigtet for mange gange at se stort på et forbud mod at opsøge en given person i Slagelse, ligesom han chikanerede offeret gennem utallige SMS'er, ligesom han er blevet snuppet på fersk gerning i færd med at stjæle underbukser fra et tøjstativ i Nygade i Slagelse.

En halv tusse Den 10. marts 2019 gjorde han sig igen bemærket, da han røvede en ældre mand ud for Danske Bank på Nytorv i Slagelse. Offeret havde netop hævet 2.000 kroner i automaten, da han blev angrebet bagfra og frastjålet en 1000-kroneseddel. Offeret holdt imidlertid godt fast på den anden 1000-kroneseddel, men det lykkedes alligevel for røveren at rive den over, hvorefter han stak af med »halvanden« 1000-kroneseddel.

Kastede øl mod betjent

Den 26-årige har åbenbart en forkærlighed for at kaste med øl-dåser, hvilket en politibetjent i Roskilde kan bevidne. Den 27. august skulle den 26-årige således have kastet en næsten fuld øldåse efter en politibetjent, mens denne udførte sit arbejde. Betjenten blev dog ikke ramt, da »øldåsen snittede en lygtepæl og ændrede retning«, som der står i anklageskriftet.

Foruden de allerede nævnte forhold er den 26-årige også sigtet for et hav af andre forhold, som tyveri, indbrud, narko, vold og hærværk - de fleste begået i Slagelse.

Anklagemyndigheden går i første omgang ikke efter en fængselsstraf, men peger i stedet på en behandlingsdom på psykiatrisk afdeling - og herefter et tidsubestemt tilsyn af Kriminalforsorgen.

Det vides endnu ikke, hvornår sagen bliver afgjort i retten.

