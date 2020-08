- Vi ønsker at bevare fokus på sikkerheden. Både på land og på vand, lyder det fra Claus Møller Christensen, Skælskør Amatør-Sejlklub. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Umuligt at gennemføre stævne

Slagelse - 26. august 2020

Der bliver ingen Harboe Cup i år, hvor sejler-stævnet ellers skulle fejre 50-års-jubilæum. Skælskør Amatør-Sejlklub har set sig nødsaget til at aflyse og udsætte stævnet til næste år.

- Det er med stor beklagelse at vi, med de nuværende forholdsregler omkring corona, bliver nødt til at aflyse årets stævne og udsætte jubilæet til 2021. Vi forventede ellers midt på sommeren, at vi ville være i stand til at leve med de forholdsregler, som var i udsigt til at gælde omkring stævnet. Men forsamlingsbegrænsningen er ikke som forventet blevet hævet og smitten i Danmark som helhed er desværre også steget, og disse forhold går desværre imod en afholdelse af stævnet, forklarer sejlklubbens formand og stævneleder, Claus Møller Christensen.

- Vi aflyser stævnet, fordi vi ønsker at bevare fokus på sikkerheden, både på land og på vand. Såfremt vi skulle gennemføre stævnet, skulle vi have begrænsninger for antal deltagere og antal træner/følgebåde, hvilket i sidste ende vil være at gå på kompromis med sikkerheden på vandet, siger formanden, og fortsætter:

- Når vi sejler Harboe Cup, kommer der typisk mere end 50 træner/følgebåde med gennemsnitligt to personer i hver, og alle disse indgår i sikkerheden. De kan kaldes/ringes op, hvis vejret skulle udarte sig negativt, og dermed hjælpe sejlerne. Det vil vi ikke gå på kompromis med, selvom der også ville være færre sejlere.

Claus Møller Christensen tilføjer, at med det normale antal deltagere, også i en reduceret form, ville der derudover også skulle sættes begrænsninger for, hvor mange voksne der må komme med for hver enkelt sejler. Og såfremt man har flere sejlere med, kan man ikke bevæge sig frit fra et område til et andet. Alle landfaciliteterne skulle opdeles i zoner og når man først var tilmeldt én zone, må man ikke komme i andre zoner. Og det gælder bureauer, til- og afrigning, præmieoverrækkelse, protestbehandling og mange flere områder.