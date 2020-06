Flere både og to redningshelikoptere deltog i redningsaktionen, da en fem meter lang jolle tog vand ind og sank i vandet mellem Agersø og Stigsnæs sent søndag aften. Hvorfor jollen, der blev købt for en måned siden, kæntrede, vides endnu ikke. Men den skal aldrig ud at sejle igen, siger bådens ejer, Kennet Schou Døssing. Han er både ulykkelig - og sygemeldt - efter oplevelsen. Foto: Presse-fotos.dk

Ulykkelig bådejer sygemeldt: - Hver gang jeg lukker øjnene, så vender det hele tilbage

- Giv mig lige et minut, siger han grådkvalt til Sjællandskes journalist, der træffer ham over telefonen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her