Ultraløber: Distancen betyder intet

Lørdag løb 39-årige Helene Rohrberg 100 kilometer i Korsør Lystskov. - Jeg føler mig som verdens rigeste, når jeg løber lyder det fra Helene Rohrberg, der som de fleste andre ultraløbere ikke kun løber mod målet - men også fra noget.

Egentlig er der vel intet nyt under solen. Mennesket er skabt til at løbe - også langt, og vi er med længden og formen af vores fødder, korte tæer, store ballemuskler og evnen til at svede lige præcis »Born to run«, som Christopher McDougall, også skriver det i sin bog af samme navn - og som Bruce Springsteen i øvrigt synger - dog i en lidt anden betydning.

Det nye under solen er måske netop, at de færreste af os gør det. Maratonløb har bestemt gået sin sejrsgang, og mange er som Pheidippides i 490 f. Kr. kommet i mål på distancen 42,195 km siden da.

Kort træningstur Men lørdag løb Helene Rohrberg fra Slagelse ikke bare én maraton men i stedet mere end to i form af 100 kilometer i Korsør Lystskov - som en for hende »kort« træningstur frem mod hendes endelige mål at gennemføre 100 miles svarende til 160 kilometer.

- Jeg føler mig som verdens rigeste, når jeg løber, og jeg er så taknemmelig over alt det, jeg har, når jeg kommer hjem efter en løbetur, siger Helene Rohrberg.

Hun er 39 år, og det var i 2014, at hun efter mange år med dans, fik øjnene op for løb.

- Det er en hel speciel måde at være i naturen på, og jeg føler virkelig, at der er her, jeg hører hjemme, siger Helene Rohrberg.

Dramatisk vendepunkt Hendes indgang til at løbe skete imidlertid på en dramatisk baggrund.

- Jeg var virkelig skrækslagen, jeg sad helt stille, og jeg så, at der faldt dråber af blod ned på min bluse, og jeg troede, at de faktisk lige havde skåret halsen over på mig, fortæller Helene Rohrberg.

Hun var 29 år, og hun havde sat sig på en bænk ved Damhussøen i Rødovre med musik i ørene, da hun pludselig blev overfaldet, holdt fast og med en kniv for struben gennemsøgt for ting med en værdi for overfaldsmændene. De var hurtigt væk igen, men de efterlod sig en kvinde i chok og med blodet dryppende fra det lille sår på halsen, som kniven havde forårsaget.

Knækkede midtover - Lige den dag knækkede jeg midtover, og det har taget mig virkelig lang tid at komme mig over den oplevelse, og den er uden tvivl nøglen til, at jeg løber så langt i dag, siger Helene Rohrberg, der i første omgang endte med en sygemelding.

- Der er ikke den ultraløber, du kan pille ud, uden at vedkommende har noget med i bagagen, om det så er tab, misbrug, sorg, en tragisk ulykke eller noget helt andet, siger Helene Rohrberg, der selv har gået den hårde vej til ultraløb.

- Da jeg begyndte at finde mine fødder igen, fik jeg lyst til at finde min styrke og blive stærk, siger Helene Rohrberg, der hurtigt fik trænet sig op. De første maratonløb sagde hende ikke meget, og det var først, da hun inspireret af trailløb, skovstier, roen og de virkelig lange distancer i naturen, at hun fandt sin løbehylde.

En port åbnede sig - Det var som en port, der åbnede sig for mig, fortæller Helene Rohrberg, der én gang tidligere har gennemført 100 kilometer ved Ringkøbing Fjord. Her holdt det dog hårdt, men hun gennemførte.

- Jeg kom i mål med skindet på næsen, men jeg var bestemt ikke i hopla, og jeg oplevede at være både dehydreret, svimmel og smådårlig undervejs, fortæller Helene Rohrberg.

På en almindelig uge løber Helene Rohrberg 60-80 kilometer, og når hun ikke løber, arbejder hun om natten som sosu-assistent på Slagelse Sygehus.

- Det er ikke distancen eller tiden, der betyder noget for mig. Jeg kan bare godt lide runde tal, og det er ikke svært at være ultraløber, men det er vigtigt, at man ved, hvordan man ikke nedbryder sig selv, siger Helene Rohrberg, der til at begynde med selv havde svært ved at finde den balance.

Nødvendig restitution - Jeg vejede kun 48 kilo, og jeg var helt sikkert blevet afhængig af at løbe, siger Helene Rohrberg. I dag vejer hun 54 kilo, og hun har i flere måneder samarbejdet med ultraløberen Mette Birk Jensen, der også er coach. En af de vigtigste pointer har været restitution.

- Før drev jeg helt sikkert rovdrift på min krop, men det er vigtigt at lytte til sin krop, og man skal ikke bare tonse derudad. Derfor er jeg heller ikke eliteløber men motionist, for tiden er ikke det vigtigste for mig. Jeg kigger stort set ikke på mit ur undervejs. I stedet nyder jeg turen og mærker efter, om jeg er sulten eller tørstig, og hvis jeg er træt, så går jeg lidt, siger Helene Rohrberg, der også lørdag fulgte sin strategi.

Ved ellevetiden ramte Helene Rohrberg lørdag sit depot i Korsør Lystskov endnu en gang, og selv om hendes makker, Kenneth Vestbo Klokholm, og hende selv på det tidspunkt allerede havde løbet 45 kilometer, var der intet brugt, forpustet eller slidt over de to, som brugte ti minutters tid på at tanke op med vådt og tørt, inden de fortsatte med at løbe et skridt ad gangen langs skovstierne mod de 100 kilometer.

Helene Rohrberg kom i mål efter at have løbet i 12 timer og 49 minutter.