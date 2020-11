Et opkald fra Slagelse Kommune har fået iværksætteren bag et nyt Escape Room, Joackim A. Christensen, til at udskyde åbningen - på ubestemt tid. Foto: Jens Wollesen

Uhyggelig iværksætter måtte aflyse åbning: - Det er brandærgerligt for at sige det mildt

Forrige weekend skulle et nyt Escape Room have åbnet på Rosengade i Slagelse. Men iværksætteren bag måtte aflyse på grund af manglende tilladelser, da åbningen ellers ville være ulovlig.

Slagelse - 11. november 2020 kl. 10:34 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Der var lagt op til uhygge. Og det løb da også 25-årige Joackim A. Christensen koldt ned ad ryggen, da han annoncerede åbningen af et nyt, uhyggeligt Escape Room i Slagelse.

Dagen efter en artikel i Sjællandske, der beskrev initiativet, blev han nemlig kontaktet af Slagelse Kommune, som satte en brat stopper for planerne.

- Jeg fik at vide, at det, jeg var i gang med, var ulovligt, fortæller den unge iværksætter, der skulle have åbnet Kaj Mico's Escape Room efter at have lejet sig ind i kælderen hos »Kitsch design og genbrug« på Rosengade.

- Der manglede for eksempel noget i forhold til byggetilladelsen. Så jeg risikerede at blive straffet, hvis jeg foretog mig noget, forklarer han til Sjællandske.

Udskudt på ubestemt tid Escape Rooms - som også nogle gange går under navnet Mystery Rooms - er de seneste år blomstret op i flere byer, og konceptet bliver stadigt mere populært.

Her handler det om at samarbejde i hold á flere personer, løse gåder og på tid komme ud af et aflåst rum.

Rummet, der skulle være åbnet som det første Escape Room i Slagelse, var inspireret af den nuværende situation med coronavirus, og deltagere skulle derfor opklare, om de var smittet med virussen. Men nu ved Joackim A. Christensen ikke, hvornår - og om - rummet nogensinde åbner. Artiklen fortsætter efter billedet...

Åbningen af nyt Escape Room sker tidligst til januar, vurderer iværksætter Joackim A. Christensen.

- Jeg har undersøgt forskellige muligheder og trukket i mit netværk. Men indtil videre er det ikke lykkedes mig at finde et egnet lokale med de rigtige tilladelser, siger han.

Søger nyt lokale Ifølge Joackim A. Christensen behøver der ikke være tale om en kælder - men for at kunne oprette et Escape Room er der alligevel særlige krav til et lokale.

Da en del af mystikken ligger i, at deltagerne bliver udstyret med en lommelygte, må det ikke være for lyst. Det skal med andre ord kunne mørklægges, og der skal være en dør, der kan både lukkes og aflåses.

"Man kan godt sige, at jeg lidt er ude med et råb om hjælp (...)"

- Joackim A. Christensen, iværksætter - Joackim A. Christensen, iværksætter - Og så skal der selvfølgelig være registreret som et erhvervslokale og overholde alle regler for brandsikkerhed som lofthøjde, flugtveje og så videre, forklarer Joackim A. Christensen, men peger på, at det sagtens kan være et lokale på små 18 til 25 kvadratmeter.

- Man kan godt sige, at jeg lidt er ude med et råb om hjælp i et håb om, at der er nogen, der måske ligger inde med et lokale, der kan bruges, slår han fast.

Stor interesse Interessen for det - næsten - nyåbnede Escape Room er nemlig til at mærke, siger Joackim A. Christensen, der allerede havde de første åbningsdage fuldt booket.

Ingen havde dog betalt noget endnu, forklarer han.

- Lige nu har jeg fortalt folk, at de må vente, indtil jeg ved noget mere. Men der er ingen tvivl om, at der er et marked for det, så jeg håber selvfølgelig, at det lykkes, lyder det optimistisk.

Joackim A. Christensen bebrejder til dels sig selv for »ikke at have undersøgt tingene ordentligt«:

- Det er brandærgerligt for at sige det mildt, og det var en kæmpe mavepuster. Men jeg er også bare et menneske. Og jeg kan fejle som alle andre, siger han.

Lang kamp Kaj Mico's Escape Room skulle efter planen have kørt på et »prøveniveau« frem mod jul. Nu vurderer Joackim A. Christensen imidlertid, at det tidligst vil åbne til januar.

Her vil temaet dog stadig være coronavirus, fortæller han til Sjællandske.

- Coronavirus er jo nok ikke væk til den tid, desværre, siger han og peger på, at det lige nu føles som om, at der er længe til januar:

- Alt var klar, og mine ting står derfor stadig opbevaret i kælderen (hos »Kitsch design og genbrug« , red.). Det er faktisk lige til at flytte. Men Hvis det er en evig kamp at finde et lokale, så gider jeg selvfølgelig ikke, vurderer Joackim A. Christensen.

Det var blandt andet problemer med byggetilladelsen, der gjorde, at Kaj Mico's Escape Room ikke kunne åbne som planlagt, siger Joackim A. Christensen, der vedkender sig ansvaret. Foto: Jens Wollesen