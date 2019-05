Jens Gunnar Jørgensen nød ikke at gøre det, men han valgte til sidst at bøje sig for kommunens krav. Foto: Per Vagnsø

Ulovlig facade er blevet grå

I dag udløb kommunens frist til frisøren til at få kunsten malet over, og han ville ikke byde Birte Levring at udføre dét arbejde.

- Jeg vidste godt, at der var en lokalplan, men ikke at det ville betyde noget, at man forskønner så lille et område, sagde Jens Gunnar Jørgensen, mens han forberedte overmalingen og lod sin uforbeholdne mening om sagen få frit løb:

- Vi lever i et lille land, hvor der er store forskelle. Det er lettere at få tilgivelse i større byer. Jeg synes, at kommunen flopper. Hvis alle lagde sig fladt ned, ville der ikke være nogen udvikling i det her land. Det er hverken staten eller offentligt ansatte, der har opfundet noget som helst i det her land. Kommunen ødelægger erhvervslivet i en by, der har brug for udvikling, siger frisøren, der sidste forår vendte tilbage til fødebyen Korsør efter mere en 25 år med arbejde inden for mode, reklame og film i blandt andet New York.