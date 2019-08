Ukrainsk cirkusartist lægger sag an mod Cirkus Arena

Sagen handler for cirkusartisten om at få gjort Cirkus Arena erstatningsansvarlige for skaden, fortæller hendes advokat.

Den ukrainske cirkusartist Tetiana Korenieva lægger sag an mod Cirkus Arena. I august sidste år kom hun alvorligt til skade, da hendes kabel knækkede under et trapez-show for Cirkus Arena.

"Vi stævner Cirkus Arena, fordi de har et medansvar for Tetianas tilskadekomst, da hun fik sin arbejdsskade sidste år,? siger advokat Søren Kroer til Radio24syv.

Tetiana Korenieva brækkede ryggen og fire knogler i nakken, da hendes kabel knækkede under showet. Derudover brækkede hendes hofte, og en arterie i venstre side af halsen blev punkteret. Hendes rygsøjle blev skruet sammen med to metalplader.

Cirkusartisten har ifølge advokat Søren Kroer fået tilkendt fri proces til at føre sagen.

Advokaten kan endnu ikke sætte et tal på, hvor stor en erstatning cirkusartisten går efter.

- Men jeg kan godt afsløre, at når vi har at gøre med en artist, som lever af at bruge sin fysik og brækker nakken, så har det ganske alvorlige erhvervsmæssige konsekvenser. Derfor er det også en sag, hvor der er mange penge på spil, siger Søren Kroer.

Det har ikke været muligt for Radio24syv at få en kommentar fra Cirkus Arena, men cirkusset skrev på Facebook kort efter ulykken sidste år, at "ulykken skyldtes manglende eftersyn af den pågældende artists udstyr. Wiren var blevet slidt (...) Artisten er selv ansvarlig for at vedligeholde og montere deres udstyr."

Advokat Søren Kroer mener ikke, at ansvaret ligger hos Tetiana Korenieva alene:

"Det tyder på, at andre end Tetiana selv har brugt hendes kabel. Det handler om andre cirkusartister og børn fra publikum, der har fået en gyngetur i showets pause. Cirkus Arena anvendte kablet til andet end hendes cirkusnummer, og det gør efter min opfattelse, at deres ansvar bliver større," siger Søren Kroer til Radio24syv.

Ifølge Tetiana Korenieva stoppede Cirkus Arena hendes løn dagen efter ulykken.