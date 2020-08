Artiklen: Ukrainer anholdt for at arbejde ulovligt

Ukrainer anholdt for at arbejde ulovligt

I forbindelse med en aktion mod social dumping blev en 33-årig ukrainsk statsborger onsdag klokken 10.11 anholdt og sigtet efter udlændingeloven for at arbejde ulovligt og for ikke at have arbejdstilladelse eller arbejdskontrakt.

Anholdelsen foregik på en adresse i den indre by i Slagelse.