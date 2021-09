Hos Viking Pizza, der fyrede pizzabuddet med det samme, håber de på, at episoden ikke skaber kundeflugt. Foto: Mathias Jepsen

Uhyggelig sag: Tidligere pizzabud huserer og antaster kvinder - Han vadede bare direkte ind

Et tidligere pizzabud fra Viking Pizza i Slagelse anklages på Facebook for at have antastet en række kvinder. Viking Pizza udtaler, at personen er fyret og al kontakt til manden er stoppet. Selv frygter medejeren af pizzeriaet, at omtalen kan lede til kundeflugt.

Slagelse - 15. september 2021

- Der rendte en mand rundt ved Agersøvej (Slagelse, red.). Han siger, han leder efter en, der ikke har betalt for deres pizza. Han var meget snakkesalig, og ville meget gerne med op, og pressede virkelig på. Sådan lyder én af beskrivelserne af en mand på Facebook-gruppen »4200 Slagelse«.

Manden, det drejer sig om, er tidligere pizzabud for Viking Pizza, og har angiveligt antastet og chikaneret flere kvinder i Slagelse.

Det beskrives, at manden spørger kvinderne om, hvorvidt de er gift eller har en kæreste, mens han forsøger at få udleveret kvindernes telefonnummer eller adresse med begrundelsen om, at han gerne vil lære og blive bedre til dansk.

»Meget ubehagelig type« Blandt de mange kommentarer fra kvinderne findes der flere eksempler på, at manden har passet kvinderne op forskellige steder i byen.

- Han render også rundt ovre i Mønsterkolonien. Han vadede bare ind i min have en dag og begyndte at snakke. Han ville have, at jeg skulle være hans veninde og lære ham dansk, men blev ved med at sige, at det var jeg ikke interesseret i. Flere gange prøvede han at tage den græsrive, jeg stod med, for »nu skulle han nok hjælpe«, skriver en af kvinderne i kommentarfeltet.

Også i Vestsjællandscentret i Slagelse midtby har en kvinde oplevet mandens påtrængende adfærd.

- Ham har jeg også mødt i Kvickly, og da jeg bestilte pizza. Han spurgte også, om jeg var gift, og om jeg ville lære ham dansk. Meget ubehageligt, og jeg er stoppet med at bestille derfra, skriver en anden kvinde.

Og netop kommentarer som denne gør medejer af Viking Pizza, Suleyman Gokcen, bekymret.

- Jeg er dybt frustreret og ked af det over de oplevelser, som vores kunder har haft med buddet. Derfor er han også blevet fyret med det samme, og så har vi stoppet al kontakt til ham, siger medejeren til Sjællandske.

Dårlig omtale Manden har ifølge Suleyman Gokcen været ansat i lidt over to år. En ansættelse, der virkede som en god investering i første omgang.

- Han lod til at være en stabil medarbejder, der gjorde alt, hvad han kunne, siger medejeren, der samtidig er bekymret for om rygterne forplanter sig som dårlig omtale og resulterer i kundeflugt.

- Vi er meget kede af det, og vi gør alt, hvad vi kan for at rette op på det, der er sket. Vi vil gerne huskes som det hyggelige familiested, vi er, siger Suleyman til Sjællandske.

Fyret på under 30 minutter Suleyman Gokcen fik nys om de svirrende rygter og kommentarer fra en bekendt og reagerede med det samme.

- Da jeg fik det at vide, gik jeg ind på Facebook og læste kundermes kommentarer og efter en halv time fra første opslag, ringede jeg buddet op for at fortælle, at han var fyret, siger han.

Suleyman Gokcen oplyser samtidig, at Viking Pizza påtænker at søsætte helt nye ansættelsesprocedurer. Men indtil da er det kun far og søn, der står for både madlavning og udbringning.

- Lige nu er det kun min far og jeg, der driver pizzeriaet, da vi skal have noget mere struktur ind i ansættelsesprocessen, inden vi ansætter igen. Fra nu af tager vi kun medarbejdere ind, der forstår vores principper om ordentlighed, og som kan fremlægge en ren straffeattest samt en god udtalelse fra en tidligere arbejdsplads, slutter Suleyman Gokcen.