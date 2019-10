Se billedserie Dette års HGP-vinder blev Unico fra Assens (billedet) med sangen »Her i Unico«. Nummer 2 blev FSU fra Faxe, og nummer 3 blev »Sækken med Hiphoppere« fra Odense. De resterende deltagere delte fjerdepladsen. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Uhyggelig hyggeligt Handicap Grand Prix

Slagelse - 27. oktober 2019 kl. 12:34 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag var finaledag i HGP 2019 - Handicap Grand Prix - og festens tema var uhygge i bedste halloween-stil.

- Vi tænkte, det var oplagt med et halloween-tema, og mange er klædt ud, som du kan se, fortæller Mette Winther, som er centerleder for VASAC i Slagelse, som også er arrangør HGP 2019.

Dansk Melodi Grand Prix for handicappede startede for over 20 år siden og minder efterhånden på mange måder om det ordinære MGP.

Sidste gang vandt det lokale »Sushine Band« i Faxe, og derfor afholdes dette års grand prix i vindernes hjemby Slagelse.

Antvorskovhallen, som i dag hedder »Spar Nord Arena«, var i dagens anledning omdannet til en festsal med scene, VIP-lounge og en uhyggelig smuk halloween-udsmykning.

Der var vel omkring 5-600 gæster, som kom fra nær og fjern.

Klokken 13 blev lyset dæmpet, og konferencier Morten »Skaldepande« Augustsen kunne præsentere »Danmarks Uhyggeligste Borgmester - John Dyrby Paulsen:

- Tak for det, Morten Skaldepande! Jeg har glædet mig til at byde jer alle sammen velkommen, for jeg ved, I kender turen til Slagelse. Jeg er jo fan af vores lokale Sunshine Band, som sidder her på scenen nu. I dag gælder det selvfølgelig om at vinde, men først og fremmest handler det om at have en fest - og det ved jeg, I kan, sagde borgmesteren, før han igen gav mikrofonen til Morten Skaldepande (sådan var han præsenteret i programmet, red.). Han skulle starte festen med en sang, men der var lidt tekniske problemer med lyden, og Morten kunne ikke helt høre den musik, han skulle synge til.

Musikken var Shubidua-melodien »Karbad Baby«, som i dagens anledning var omdøbt til »Vi ska' ha' HGP-stemning« med indlagt mundharmonika-solo.

Trods tekniske problemer klarede Morten, som i øvrigt var udklædt som Grev Draculas assistent, opgaven til UG.

Så var det tid til et genhør med sidste års vindermelodi - nemlig Sunshine Bands »Vi kan og vi vil«.

Det kan godt være, at ikke alle toner var lige rene, men der var dømt uforfalsket og medrivende musikalsk glæde fra første til sidste tone. Hele salen sang med på det populære nummer, hvor langt de fleste kunne hvert eneste ord.

Sunshine Band høstede et velfortjent bifald, og så blev der gjort klar til sang nummer et i dette års Grand Prix - bandet »Unico« fra Assens, som sang »Her i Unico«.

Også her blev der festet igennem fra første strofe, og der var næppe en fod i salen, som ikke vippede med i takten til det fængende nummer.

Skulle man sætte en finger på arrangementet, var det nok, at det var længere pauser mellem hvert nummer, som skyldtes, at de forskellige bands foretrak at spille på deres egne instrumenter og anlæg, hvilket tog tid at rigge til. På den anden side vil de fleste jo helst spille på velkendt udstyr.

I alt fire jury-medlemmer - plus publikum - stod for bedømmelsen af de syv sange: Det var Anette Borg, Slagelse Musikhus, Steen Olsen, Slagelse byråd, Henning Jahn, frivillig kustode på Dansk Forsorgshistorisk Museum og Lars Ravn, som er formand for Sjællandsfestivalen.

De kom på en hård opgave med at bedømme de syv sange, men udvalgte dog tre, som blev spillet en gang til, før den endelige afgørelse faldt til fordel for Unico med sangen »Her i Unico«. Dermed skal næste års HGP afholdes i Assens, og mon ikke det lokale Sunshine Band også lægger billet ind?